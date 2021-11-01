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Liderlerin 'İklim Aciliyetiyle Yüzleşmesi' İstenen Mektuba 1 Milyon İmza

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İklim aktivistleri Greta Thunberg, Vanessa Nakate, Dominika Lasota ve Mitzi Tan'ın liderlerden "iklim aciliyetiyle yüzleşmelerini" talep ettiği açık mektuba yaklaşık 1 milyon kişi imza attı.
Liderlerin 'İklim Aciliyetiyle Yüzleşmesi' İstenen Mektuba 1 Milyon İmza

Küresel Vatandaşlık Platformu Avaaz koordinasyonunda organize edilen açık mektup imza etkinliğine dünya çapında destek geldi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) resmi açılışının yapıldığı Liderler Zirvesi öncesinde, mektubu kısa sürede yaklaşık 1 milyon kişi imzaladı.

Aktivist Thunberg, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik açıklanan taahhütlerin somut adımlar atılmadığı sürece bir işe yaramayacağını belirterek, "Biz, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefinden uzağız. Hükümetler ise birçok yerde hala fosil yakıtlar için milyarlar harcayarak krizi daha da artırıyor. Liderlerin iklim aciliyetiyle yüzleşmelerini bekliyoruz. Dünyanın daha önce görmediği emisyon azaltımlarını hedefleyen ve 1,5 derecelik hedefe ulaşmak için hızlı, etkili adımlar atmasını talep ediyoruz. En kötü senaryolardan kaçınmak için hala şansımız var. Tabi değişim için hazırsak." ifadelerini kullandı.

Aktivist Nakate de hükümetlerin kolaylıkla kömür santrali açabildiğini belirterek, "Hükümetler için yeni kömür santrali açmak, boru hatları döşemek ve kendi çocuklarının dahi geleceğini düşünmeden gezegene zarar vermek neden bu kadar kolay? Liderlerin iklim değişikliği nedeniyle hayatını kaybeden insanlar olduğunu kabul etmek neden bu kadar zor? Artık en kırılgan olanlar için mücadele etmenin zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

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