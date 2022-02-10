Liderlerin, Kadınların Çözüm Sürecine Katılımı Konusunda Anlaştıklarına Dair Açıklama Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anatasiadis’in, kadınların Kıbrıs’taki nihai çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamanın yollarını açacak bir eylem planı üzerinde anlaştıklarına dair dün, UNFICYP Sözcülüğü’nden yapılan açıklama, bugünkü Rum gazetelerinde de yer buldu.
Gazeteler, BM açıklamasının tam metnini aktararak, haberi şu başlıklarla yansıttı:
Fileleftheros gazetesi: “İki Lider Bir Konuda Buluşmayı Başardı”
Alithia gazetesi: “Kadınların Çözüm Sürecine Katılımıyla İlgili Başkan-Tatar Anlaşması”
Haravgi gazetesi: “Liderler Kadınların Çözüm Sürecine Özlü Katılımında Anlaştılar”.
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