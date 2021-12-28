Liderlerin siyasi olmayan kariyerleri

Kimi komedyen, kimi işçi kimi öğretmen… Dünya siyasetine yön veren isimlerin pek çoğu kariyerlerine farklı mesleklerle başlamışlar. Öyle olsa da şimdi dünya siyasetine yön veriyorlar.

Kimi komedyen, kimi işçi kimi öğretmen… Dünya siyasetine yön veren isimlerin pek çoğu kariyerlerine farklı mesleklerle başlamışlar. Öyle olsa da şimdi dünya siyasetine yön veriyorlar.

Siyasi kariyer yapmak, hedefleyen kişinin oldukça zor ve dolambaçlı bir yoldan geçmesini gerekli kılıyor. Kimi siyasetçi zaten böyle bir hayatın içerisine gözlerini açarken kimileri de sonradan dahil oluyor.

Her ne kadar kariyer planlamaları yapılsa da hayatın farklı sürprizleri olabiliyor.

Örneğin, Rus lider Vladimir Putin, taksi şoförlüğü yaparken şu anki konumunu düşünüyor muydu?

Yahut, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin stand up yapıp insanları güldürmeye çalışırken bir gün cumhurbaşkanı olacağı aklına gelmiş miydi?

Dünya liderlerinin pek çoğu siyasi kariyerlerinden önce farklı mesleklere sahiplerdi. İşte o liderler.

Dünyanın en ünlü emlakçısı: Donald Trump

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump için dünyanın en ünlü emlakçısı denilebilir. Trump, önce babasının şantiyelerinden şişe toplayarak harçlığını kazanmaya başladı. Daha sonra kiracılardan kira toplama deneyimi kazanarak aile mesleği olan emlak sektöründe çalıştı.

[ABD eski Başkanı Donald Trump, Fotoğraf: AA]

Daha önce avukatlık yapan lider çok

ABD’nin şu anki Başkanı Joe Biden ise hukuk sektöründen geliyor. Biden, daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da yardımcılığını yapmış eskiden avukat olan liderlerden.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz da eski avukatlardan.

Kanada lideri matematik öğretmenliğinden geliyor

Daha kuzeyde, Kanada Başbakanı Justin Trudeau aile bağlarını hayatı boyunca koparmamış bir lider. Babası 60'ların sonundan itibaren 16 yıl boyunca başbakanlık yaptı. Ancak Trudeau, birçok işte çalışarak deneyim kazanmayı tercih etti.

Bu işlerden bazıları bodyguard’lık, snowboard eğitmenliği ve radyo sunuculuğu gibi işler. Matematik öğretmenliği ise Kanada Başbakanı’nın asıl mesleği.

[Grafik: TRT Haber]

Putin’in taksi şoförlüğü geçmişi var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir zamanlar geçim için yaptığı meslek ise taksi şoförlüğü.

Bir belgesel için konuşan Putin, 1991’de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından gelirini desteklemek için taksi şoförü olarak çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

"Bazen ek gelir edinmem gerekiyordu. Arabayla, şoför olarak para kazanıyordum. Dürüst olmak gerekirse o dönemden konuşmak nahoş ama durum buydu.”

Rusya lideri Putin, o dönemleri anlatırken ambulansların bile taksi olarak kullanılmak durumunda kaldığını da belirtti.

Putin’in Sovyetler Birliği'nin güvenlik servisi olan KGB'nin eski bir ajanı olduğu ve St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoli Sobçak'ın yanında bir dönem çalıştığı da biliniyor.

Komedyen Cumhurbaşkanı: Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy’nin hikayesi ise ilginç. Zelenskiy hukuk diplomasına sahip ancak aslında bir komedyen. 17 yaşında kurduğu çizgi roman grubunu prodüksiyon şirketine dönüştürdükten sonra bu süreç onu milyoner yaptı.

[Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fotoğraf: AA]

Zelenskiy bir televizyondaki sitcom'da kurgusal bir başkanı canlandırdıktan sonra ise rolünü gerçeğe çevirerek ülke yönetiminin başına geldi.

Fransız Cumhurbaşkanı üst düzey bankacıydı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekonomi sektöründen geliyor. Bir dönem Fransa Ekonomi Bakanlığında maliye müfettişi olarak çalışan Macron, yüksek pozisyonda bankacılık da yapmış.

Önce gazeteci, sonra siyasetçi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise eski gazeteci. Oxford mezunu Boris Johnson’ın çalıştığı 2 gazete de muhafazakar eğilimli. 1987’de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan kariyeri, Daily Telegraph'ta devam etti.

Bir diğer dergi Spectator da Johnson’ın editörlüğünü yaptığı muhafazakar eğilimli taraftaki görevdi.

[İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fotoğraf: AA]

Yazılarıyla birçok kez skandallara yol açan Johnson, siyasi kariyerine 2001'de milletvekili seçilmesiyle başladı. Daha sonra, 2008-2016 arasında 2 kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Finlandiya Başbakanı'nın mesleği diplomatik krize yol açmıştı: “Tezgahtar kız”

Göreve geldiğinde 34 yaşında olup en genç başbakan unvanına sahip olan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in eskiden yaptığı meslek diplomatik sıkıntıya bile neden oldu.

Finlandiya başbakanı işçi sınıfı kökenli ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi ve öğrenimi sırasında tezgahtar olarak çalıştı.

Estonya Cumhurbaşkanı’ndan Finlandiya Başbakanı’na özür

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme, Marin için “tezgahtar kız” ifadelerini kullanarak dalga geçince, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid da Marin’den özür dileyerek yaşanan krizi durdurmuştu.

Futbolcu liderler



Afrika kıtasındaki birçok devlet, sıkıntılı geçmişleriyle biliniyor. Kongo ve Çad bunlara örnek gösterilebilir. Lakin, “Bu sıkıntılara liderlerinin mesleklerinin askeri veya siyasi pozisyonlardan gelmesi neden olabilir mi?” sorusu da sorulabilir.

Kıtanın uluslararası alanda geçmişi en ünlü lideri ise Liberya Devlet Başkanı George Weah olarak biliniyor.

Başkan Weah, 1985 ile 2003 yılları arasında profesyonel futbol oynadı ve forvet mevkiinde forma giydi.

Başarılı bir futbol geçmişi olan Weah, 1994-95 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı da oldu. Geçirdiği 3 başarılı sezonun ardından 1995-96 sezonunun başında İtalya'nın seçkin kulübü AC Milan'a transfer oldu. Ve o sezon attığı 11 golle takımının en golcü futbolcusu seçildi.

Aynı yıl FIFA tarafından “Yılın Futbolcusu” unvanına da hak kazanan Weah, bu unvana layık görülen ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Daha sonra diğer ödüller de peş peşe geldi. 1989, 1994 ve 1995 yıllarında “Yılın Afrikalı Futbolcusu” ödüllerini, 1995 yılında “Avrupa'da Yılın Futbolcusu” ödülünü aldı. “Ballon d'Or” olarak da bilinen bu ödülü ilk kez bir Afrikalı oyuncu alacaktı.

1996 yılında aldığı “FIFA Fair Play” ve 1998 yılında “Yüzyılın Afrikalı Oyuncusu” ödüllerini de alan Weah, Afrika’nın yetiştirdiği en büyük futbolcu olarak tarihe geçti.

Maduro’nun meslek skalası geniş

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise insanlarla bire bir iletişimde olan bir meslekten geliyor ki o da otobüs şoförlüğü.

[Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Fotoğraf: AA]

Ülkenin başkenti Caracas'ta otobüs şoförü olarak çalışan Nicolas Maduro, şüphesiz bu işte yaşam ve insanların istek/ihtiyaçları hakkında çok şey öğrendi. Zira, gelecekte lideri olacağı ülkesini aslında tüm hatlarıyla tecrübe edinmiş oldu.

Venezuela lideri ayrıca, hem okulda hem de sürücü olarak yaşamı boyunca sendikalarda liderlik rollerinde de yer almış. Maduro’nun müzisyen olarak rock konseri vermiş bir lider olduğunu da ekleyelim.