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“Liderlikte yer almak istiyoruz”

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“Liderlikte yer almak istiyoruz”
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (KTÜKD) Başkanı Gülden Plümer Küçük, kadınların eşitlik ve her alanda yer almasının bir gün için söylem malzemesi değil kültür olması gerektiğini ifade etti.

Küçük 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, KTÜKD’ün “eşit işe eşit para" sloganı ile dünyada bir hareket olarak yayılan kadın haklarının sadece 8 Mart gününde bir söylem ve kutlama olarak geçiştirilmesine karşı olduğunu belirtti.

“POLİTİK HAYATIN İÇİNDE, KARAR MEKANİZMALARINDA, LİDERLİKTE YER ALMAK İSTİYORUZ”

Küçük, konuyla ilgili şunları ifade etti:

“Biz, 8 Mart günü sendikalardan bir gül beklemiyoruz, sendika çalışmalarının içinde kadın hakları konusunun, eşitliğin aktif yer almasını istiyoruz. Politik partilerden kutlama beklemiyoruz, kadın kollarında erkeklerin seçimi için çalışan bireyler olmak istemiyoruz, politik hayatın içinde, karar mekanizmalarında, liderlikte yer almak istiyoruz. Seçim ve politik hayatta geriden başladığımız için kota hakkımızı istiyoruz. Hükümetten TOCED biriminin çalıştırılmasını talep ediyoruz. Hükümetin karar mekanizmalarına daha çok kadın atamasını istiyoruz. Kadınlarla ilgili yasaların ivedilikle güncellenmesini istiyoruz. Kadın ve çocuklara uygulanan şiddet ve tacizlerin durdurulması için gerekli mekanizmaların kurulmasını istiyoruz. Sığınma evinin devlet güvencesi altında kurulmasını talep ediyoruz.”

Gülden Plümer Küçük, bir ülkenin geliri artıp kadın oranı azalırsa, karar mekanizmalarında ve siyasi partilerde kadın oranları düşükse, nüfusun yarısı olan kadınlar mecliste sadece yüzde 6 ile temsil edilirse bu gibi verilerin ülkenin gelişmemiş olduğunun göstergesi olduğunu da kaydetti.

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