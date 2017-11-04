Liechtenstein’da işsiz sayısı 307’ye düştü

38 bin nüfuslu küçük Avrupa prensliği Liechtenstein’da işsiz sayısı, 12 kişi daha azalarak 307’ye düştü.

Liechtenstein istihdam dairesinin açıklamasında işsizlik oranı yüzde 1.6 olarak verildi. DW Türkçe’nin haberine göre bu oran, AB üyesi ülkelerin tamamından daha düşük.

Monarşiyle yönetilen ülkede toplam 38 bin kişi yaşıyor. Çalışan sayısı ise 37 bin 500. Bunun mümkün olabilmesinin nedeniyse, çalışanların yarısından fazlasının başta komşu İsviçre ve Avusturya olmak üzere diğer ülkelerden gelmesi.

Resmi dili Almanca olan Liechtenstein’da, geçen ay ülke çapında toplam 800 iş ilanı yayınlandı. Ülke ekonomisinin temelini sanayi, hizmet ve banka sektörleri oluşturuyor. İş gücünün büyük kısmı bu alanlarda çalışıyor.