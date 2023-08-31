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Liglerde fikstür çekildi

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. 1.haftanın programı da açıklandı.
Liglerde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de 2023-2024 sezonu fikstürü belli oldu. 1.haftanın programı da açıklandı.

AKSA SÜPER LİG

21 Eylül 2023 Perşembe
Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü - Çetinkaya (Saat 19.00)

22 Eylül 2023 Cuma
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke TSK - Yonpaş Dumlupınar (Saat 19.00)

23 Eylül 2023 Cumartesi
Lefkoşa Atatürk Stadı: Göçmenköy İYSK - Yeniboğaziçi DSK
Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı TSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK

24 Eylül 2023 Pazar
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami AK - Pera L. Gençler Birliği SK
Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova TSK - Doğan Türk Birliği
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya SK - Cihangir GSK

25 Eylül 2023 Pazartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı Limasol - Miracle Karşıyaka ASK (Saat 19.00)

 

AKSA 1.LİG

23 Eylül 2023 Cumartesi
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi - Dem's Cons. Çanakkale TSK
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova SK - Binatlı YSK
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe KKSK - M. Hacıali Yılmazköy SK
Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta TBSK - Düzkaya KOSK
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş GSK - Geçitkale GSK

24 Eylül 2023 Pazar
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe GBSK - Ozanköy SK
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Hamitköy ŞHSK
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu - Miracle Değirmenlik SK

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