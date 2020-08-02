  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

Lille, Burak Yılmaz’ı iki yıllığına kadrosuna kattı

» »
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Beşiktaş'ta forma giyen Burak Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
Lille, Burak Yılmaz’ı iki yıllığına kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki milli oyuncunun fotoğrafı 5 farklı dilde "Hoş geldin" mesajıyla paylaşılarak, "Lille, Burak Yılmaz'ı takdim etmekten gurur duyuyor. Deneyimli ve üretken Türk futbol idolü, kulübümüzle iki yıllık kontrata imza attı." ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcunun futbol kariyerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilen açıklamada, Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz'ın birbirini tamamlayıcı ikili oluşturacağına inanıldığından bahsedildi.

AA’nın aktarımına göre, Lille Üst Yöneticisi (CEO) Marc Ingla, Burak'ın transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Hoş geldin Burak. Seni karşılamaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Burak Yılmaz, gerçek bir 9 numara. Özellikle ceza sahası içinde çok yetenekli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçek bir Türk futbol efsanesi. Burak, Türkiye'de 4 büyük kulüpte de forma giydi. Büyük bir karakteri var ve gerçek bir savaşçı. Kadromuzu güçlendirmek adına en doğru profile sahip oyuncuyu transfer ettik. Tüm takıma tecrübesiyle ve karakteriyle iyi bir örnek olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz; Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından Fransa temsilcisinin Türkiye’den kadrosuna kattığı 3. oyuncu oldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U15 yıldızlar turnuvası yapılıyor28 Temmuz 2020 Salı 18:22
  • "Arda Turan, birkaç gün içinde Galatasaray'da" iddiası27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:30
  • Küme düşen Kayserispor: Süper Lig oynansın diye ekibimizde çıkan koronavirüs vakalarını açıklamadık26 Temmuz 2020 Pazar 20:15
  • Başakşehir'den Real Madrid'e transfer: 17 yaşındaki Deha Sarıahmet, İspanyol deviyle protokol imzaladı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:45
  • Beşiktaş soyunma odasında hırsızlık operasyonu!20 Temmuz 2020 Pazartesi 20:41
  • Sergen Yalçın 14 haftada galibiyet sayısında Abdullah Avcı'yı yakaladı20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:56
  • Selçuk İnan futbolu bıraktığını duyurdu19 Temmuz 2020 Pazar 15:25
  • Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:00
  • Fenerbahçe’nin istediği Andre Schürrle futbolu bıraktı17 Temmuz 2020 Cuma 17:46
  • Zinedine Zidane: Karantina döneminden sonra futbola geri dönüp kupayı kazanmak inanılmaz17 Temmuz 2020 Cuma 17:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti