Lillikas eleştirilerini dönüşe sakladı, Theoharus ilk uçakla geri döndü

DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar konferansın açılış törenini boykot etti

Rum Ulusal Konseyi üyeleri olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis eşliğinde Cenevre’ye giden muhalefet partilerinden DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar’ın birlikte hareket ederek, Kıbrıs konferansının açılış seremonisine katılmama kararı aldığı, Vatandaşlar İttifakı’nın ise diğerlerinden farklı hareket ederek, “merkez partiler” cephesinde çatlak yarattığı, böylece Rum iç cephesinde birlik olmadığının resmen teyit olduğu haber verildi.

Simerini haberi “Merkez Partilerin ‘Boykotu’.. Dayanışma Hareketi Cenevre’den Ayrıldı, DİKO, EDEK ve Ekologlar Konferansa Sırtını Döndü… Sadece Vatandaşlar İttifakı, Gelişmeleri Başkan Anastasiadis Kıbrıs’a Döndükten Sonra Değerlendireceğini Söyleyerek Farklı Tavır Sergiledi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Belge ve haritaların basına sızdırılmasından sonra Rum heyeti içerisindeki ortamın çok ağırlaştığını, 4 parti başkanının kaygı ve endişelerini günlük olarak sosyal medya üzerinden paylaştığını belirten gazeteye göre, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar dün öğle saatlerinde ortak açıklama yaparak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sert dille eleştirdi ve “Kıbrıs’la ilgili konferansın yapılmasının haklı gerekçesi yoktur” görüşünü ortaya koyarak, açılış törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Habere göre ortak açıklamada Anastasiadis; Türk tarafının prosedürel şartlarını ve beşli konferans taleplerini kabul ederek Rum toplumunun ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin oy birliğiyle aldığı: bir uluslararası konferansa “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin katılacağını ve KKTC’nin veya Cumhurbaşkanı Akıncı’nın siyasi açıdan yükselmeyeceğini güvence altına alınmasını şart koşan 40 yıllık değişmez tezini bozmakla suçlandı.

Anastasiadis’in yukarıdaki şartlara ek olarak uluslararası konferans için Toprak başlığında, haritalar da sunularak anlaşmaya varılmasını ve Kıbrıs sorununun diğer bütün yönlerinde anlaşma yörüngesine girilmesini de şart koştuğu hatırlatılan açıklamada “beşli konferansın başlamasına birkaç saat kala, bu şartlardan hiçbirinin yerine getirilmediği saptandı” denildi, özetle şunlar sıralandı:

“1-Kıbrıs’la ilgili konferansa, işgal liderinin katlımı sahte devleti yükseltirken Kıbrıs Cumhuriyeti davet edilmedi.

2-Kıbrıs sorununun iç yönlerinde anlaşma, en azından anlaşma yörüngesine giriş yoktur, açıkta kalan bütün konularda Türk uzlaşmazlığının tırmandığı teyit olmuştur. Yönetim’deki yakınlaşmaların kesin kabulü için dönüşümlü başkanlığın kabul edilmesi talebi bunun karakteristik örneğidir.

3-Toprak’ta anlaşma yoktur, bunun paralelinde iki lider tarafından sunulan haritalar kilit altında saklanmaktadır. Haritaların halktan, Kıbrıslı Türklerden ve Kıbrıslı Rumlardan gizlenmesi, onları yanıltma ve dezenformasyonu güçlendirme ve halkla alay etme çabasıdır.

4-Konferans masasında, iç yönlerle ilgili diğer açık konuların Güvenlik ve Garantiler’e bağlanması tehlikesi vardır. Konferansın tek konusu güvenlik ve garantiler olmalıdır.

Son üç gün içerisinde ve daha önceki dönemde ortaya konulduğu üzere Türk niyet ve tezleri malumken, durum Ulusal Konsey tarafından kapsamlı olarak yeniden gözden geçirilmelidir.”

Gazete Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un dün sabah, Anastasiadis’in sürekli taviz verdiği gerekçesiyle Cenevre’den ayrılma kararı aldığını açıklayıp öğle saatlerinde de Rum tarafına dönmek üzere ilk uçağa bindiğini yazdı, Theoharus’la birlikte Hareket Milletvekili Mihalis Yorgallas’ın da Cenevre’den ayrıldığını ekledi.

Habere göre Cenevre prosedürünün usul ve esasına karşı olmalarına rağmen Anastasiadis’in Rum tarafının Cenevre’de uygulayacağı taktiği Ulusal Konsey ile birlikte belirleme niyetinde olacağı umuduyla Cenevre’ye gittiklerini söyleyen Theoharus bunun gerçekleşmediğini, Konsey’in “günah keçisi” olarak kullanıldığını ve bilgi-belge sızıntılarının sorumluluğu yüklenerek itirazlarının da Anastasiadis’in halkla ilişkiler stratejisi lehine kullanıldığını söyledi.

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise “Sayın Anastasiadis’in politikasına itirazlarımıza rağmen Ulusal Konsey üyesi olarak Cenevre konferansında kendisine eşlik etmeye karar verdik” dedi, özetle şunları ekledi:

“Konferansın gerçekleştirilmesi ve oluşumu ile ilgili eleştirimizi dile getirdik. Cenevre görüşmeleri devam ettiği sürece itirazlarımızı ve önerilerimizi sorumluluk bilinci içerisinde Ulusal Konsey’de ve Başkan Anastasiadis istediği zaman ortaya koyma kararı aldık. Kıbrıs sorununun bu aşamasıyla ilgili aleni değerlendirmemizi, usule ve esasa ilişkin yanlışlarla ilgili eleştirimizi konferansın sonunda yapacağız.”

Fileleftheros haberi “Başkan Uzlaşılanlara Uymadı… DİKO, EDEK; Dayanışma ve Ekologlar’dan Konferans’la İlgili Ortak Açıklama, Lillikas (onlardan) Ayrıldı,Theoharus Cenevre’den Ayrıldı” başlığıyla okurlarına aktardı.