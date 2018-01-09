  • BIST 115.026
  • Altın 159,064
  • Dolar 3,7611
  • Euro 4,4860
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Lillikas Rum siyaset dünyasını yeniden karıştırdı

»
Lillikas Rum siyaset dünyasını yeniden karıştırdı
“Papadopulos kurmaylığı herkesi satın alamayacağını anlamalı”

Rüşvet karşılığında adaylıktan çekilmesini isteyeni açıklamadı ama “Papadopulos kurmaylığı herkesi satın alamayacağını anlamalı” dedi. Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, başkan adaylarından birinin seçim kurmaylığının kendisine giderek, para ve mevki karşılığında adaylıktan çekilmesini istediği açıklaması üzerine Rum siyaset dünyası yeniden karşıtı.  Fileleftheros ve diğer gazeteler, haftalık Kahtimerini’ye verdiği mülakatta ortaya attığı, bir başkan adayının seçim kurmaylığından bir kişinin kendisine, adaylıktan çekilmesi için para ve mevki teklif ettiği açıklamasıyla gündeme gelen Lillikas’ın, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen isim açıklamadığını yazdı. Habere göre Lillikas, adaylıktan çekilmesi için baskı yapanın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis veya onun kurmaylığı olmadığını ifade etti ancak isim açıklamaktan ısrarla kaçındı. Meseleyi kamuoyu önünde tartışmaya devam etmeyeceğini ancak “gerekmesi halinde” yeniden konuşacağını da söyledi.

lil2.jpg

Gerek Pazar günü yayınlanan söyleşisinde gerek dünkü açıklamalarında, isim belirtmeksizin Nikolas Papadopulos’u işaret ettiğine dikkat çekilen haberde, DİSİ ve AKEL’in Lillikas’a, kendisini “satın almaya çalışanın” ismini açıklaması için baskı yapmakta olduğu, Papadopulos’un kampanya sorumlusu Hrisis Pandelidis’in de Lillikas’ın ithamının kendileriyle alakalı olmadığını açıkladığı belirtildi.  Lillikas, adaylıktan çekilmesi söylemleri ve çabalarının eskiden beri sürdüğünü ancak “para ve mevki karşılığında çekilmesi teklifinin” geçen hafta yapıldığını söyledi. Konuyu kamuoyu önünde tartışmaya devam etmeyeceğini ancak  gerekmesi halinde tekrar, daha çok detay vererek konuşacağını söyledi. Gazetecinin “söyledikleri ile  Nikolas Papadopulos’u resmettiğini” ifade etmesi üzerine “siz zeki bir gazetecisiniz” dediğine dikkat çekilen habere göre Lillikas dünkü açıklamalarında Papadopulos cephesini, sosyal medya üzerinden; Anastasiadis’le, Dışişleri Bakanlığı karşılığında adaylıktan çekilme konusunda anlaştıklarına dair çamur atmakla suçladı. Lillikas “Papadopulos kurmaylığı herkesi satın alamayacağını anlasın “ dedi. 
Politis haberi “Lillikas (konuyu) Devam Ettiriyor Ama İsim Vermiyor… Açıkça Nikolas Papadopulos’un Seçim Kurmaylığını Resmediyor… ‘Nikolas’ın Kurmaylığı ‘Bizimle Alakalı Değil’ Cevabını Veriyor” 
Geçmişte de ELAM Başkanı Hristos Hristu’nun, adaylıktan çekilmesini isteyenler olduğunu açıklamasının ardından Lillikas’ın benzer  bir açıklama yapması nedeniyle meselenin “ciddi” olduğuna vurgu yapılan haberde, DİSİ ve AKEL’in Lillikas ve Papadopulos’un seçim kurmaylığından duruma açıklık getirmelerini istediği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Politis gazetesine konuştu01 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  • Kıbrıs Lirası için 10 yıllık süre sona erdi01 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
  • “BM hazırlıklara başladı” iddiası...31 Aralık 2017 Pazar 12:53
  • Malas: “Kazanırsam ilk icraatım Akıncı’ya çağrıda bulunmak olacak”31 Aralık 2017 Pazar 12:52
  • Soyer Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na konuştu30 Aralık 2017 Cumartesi 16:32
  • Güney Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı yarışı başladı30 Aralık 2017 Cumartesi 13:12
  • Güney’de belediye başkanı, vatandaş tarafından dövüldü!29 Aralık 2017 Cuma 15:56
  • “Rus ajanı” olmakla suçlanan Loizidu’dan Politis’i “susturmak” için ara emri başvurusu28 Aralık 2017 Perşembe 15:17
  • Güney'de bir ilk: Kıbrıslı Türkler'e, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönün çağrısı!27 Aralık 2017 Çarşamba 15:16
  • Hrisostomos “yobazlık yapmak, sevgi yerine kin ilan etmekle” suçlanıyor27 Aralık 2017 Çarşamba 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti