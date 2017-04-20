Lillikas temaslarda bulunmak amacıyla Rusya’da

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas Rusya’da temaslarda bulunuyor.

Simerini ve diğer gazeteler, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın temaslarda bulunmak amacıyla Moskova’ya gittiğini ve Rusya Duma’sındaki “Kıbrıs-Rusya Dostluk Grubu” Başkanı Segey Chindiyasky ile Duma Uluslar arası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’le görüştüğünü yazdılar.

Habere göre, Lillikas, temasları sırasında Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin şu anda içerisinde bulunduğu aşamaya değindi ve Türkiye’yi uzlaşmaz tutum sergilemekle suçladı.

Rusya’nın Güney Kıbrıs’a olan ilkeli desteği için teşekkürlerini de dile getiren Lillikas, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Habere göre Rus yetkililer ise, Lillikas’a Suriye’deki durum hakkında bilgi aktardılar.