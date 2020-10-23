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Lily Allen seks oyuncağı çıkardı: ‘Kadınlar cinsellikleriyle ilgili özgürce konuşabilsin’

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Alman seks oyuncağı markası Womanizer işbirliğiyle kendi seks oyuncağı Liberty’yi (özgürlük) piyasaya süren İngiliz şarkıcı Lily Allen, kadın cinselliğinin bir tabu olmaktan çıkması için kadınları bu konuda özgürce konuşmaya teşvik etmek istiyor.
Lily Allen seks oyuncağı çıkardı: ‘Kadınlar cinsellikleriyle ilgili özgürce konuşabilsin’

Alman seks oyuncağı markası Womanizer işbirliğiyle kendi seks oyuncağı Liberty’yi (özgürlük) piyasaya süren İngiliz şarkıcı Lily Allen, kadın cinselliğinin bir tabu olmaktan çıkması için kadınları bu konuda özgürce konuşmaya teşvik etmek istiyor.

Şarkıcı 99 dolara satışa çıkan vibratörün yanı sıra markayla #IMasturbate kampanyası için de işbirliği yapıyor. Kampanyayla kadınların cinselliğini benimsemesi amaçlanıyor.

Allen seks oyuncanlarının kadın zevkiyle ilişkili bir mesele olduğundan halen tabu olarak görüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Tabuları tabu olmaktan çıkaracak tek şey onlarla ilgili sık sık ve açık bir şekilde utanmadan veya suçlu hissetmeden konuşmaktır. Umarım bu işbirliği sayesinde insanlar mastürbasyon hakkında daha özgürce konuşabileceğini hisseder. Benim gibi biri utanmadan bu konu hakkında açıkça konuşabiliyorsa başkaları da konuşmayı deneyebilir.”

 

 

 

 

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