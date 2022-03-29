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Lim ve Lima tanıtılıyor

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Limasol Türk Kooperatif Bankası reklam ikonları Lim ve Lima üniversite öğrenciler ile buluşuyor…
Lim ve Lima tanıtılıyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü çalışanları Ceylan Çınarlılı ile Adem Kavaz,  Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerine  İkonik Markalar ve İkon Yaratma Süreçleri  ile Limasol Türk Kooperatif Bankası ikonu Lim ve Lima başlıklı sunum ve atölye çalışması gerçekleştirdi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek Halim Taşkapılı  sunum ve atölye çalışmasında, önce reklamlarda ve marka sembollerinde yaratıcılığın öneminden bahsetti. Daha sonra ise, nasıl yaratıcı ikonlar tasarlanacağı, ikon kullanımının avantajları hakkında markalardan örnekler göstererek detaylı bilgilere yer verdi.

İngilizce ve Türkçe olarak iki farklı oturumda gerçekleştirilen sunum ve atölye çalışmasında,  Kıbrıs’ın en köklü bankası olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın Lim ve Lima isimli ikonların tasarlanma aşamalarına da detaylı olarak öğrencilere anlatıldı. Marka ikonlarının nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Halim Taşkapılı, enerjisi ile de öğrencilerin dikkatlerini çekti. Sunum sonrasında öğrenciler öğretilen bilgileri pekiştirmek fırsatı buldular ve yapılan atölye çalışmasında kendi ikonlarını tasarladılar.

Etkinlik sonunda, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya ve Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman tarafından Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı’ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Öte yandan Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi’nin başlattıkları tanıtım etkinlikleri farklı üniversitelerde farklı kesimden öğrenciler ile buluşmaya devam edeceği bildirildi.

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