  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Limak İnşaat, Dünyanın En Büyük 61’inci Müteahhitlik Şirketi Oldu

»
Limak İnşaat, Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek 61’inci sırada yer aldı.
Limak İnşaat, Dünyanın En Büyük 61’inci Müteahhitlik Şirketi Oldu

Limak İnşaat, Uluslararası inşaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR) tarafından hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek 61’inci sırada yer aldı.

Limak İnşaat, “ENR 2020 - Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde61’inci sıraya yükseldi. Uluslararası inşaat sektörünün referans dergisi ENR tarafından, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alarak hazırlanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesi açıklandı.

İnşaat ve müteahhitlik alanında gerçekleştirdiği uluslararası dev projelerle küresel ligde yükselişini sürdüren Limak İnşaat, 2020 listesinde 2019'a göre 6 basamak birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın önde gelen inşaat gruplarından biriolan şirket, 61’inci sırada yer alırkenlistedeki 44 Türk şirketi arasında 2’nci sıradaki yerini korudu.

10 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE İMZA ATTI

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere, endüstriyel tesislerden petrol ve doğal gaz boru hatlarına, tatil köylerinden bina komplekslerine kadar başarıyla tamamladığı 100’den fazla projenin toplam değeri 10 milyar doları aşan Limak İnşaat,İSG ve sürdürülebilirlik çalışmaları alanında da üstün başarı sağladı. Bu kapsamda birim su tüketiminde 2017’ye göre yüzde 20 verimlilik sağlarken, 2019’da yüzde 97 müşteri memnuniyeti elde etti.

Dünyanın 15 farklı ülkesinde farklı sektörlerdeki projeleri ve 60 binin üzerindeki çalışanıyla faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu’nun geçtiğimiz günlerde yayımladığı 2018-2019 sürdürülebilirlik raporunda yer alan ve önümüzdeki on yıl için belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri arasında; tüm sektörlerinde sürdürülebilirlik anlayışının geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirmek, 2026 yılına kadar kadın istihdamını grup bünyesinde yüzde 40 artırmak, 2026 yılına kadar ortalama yüzde 25 enerji verimliliği ve yüzde 28 su verimliliği sağlamak, emisyon salımını ortalama yüzde 27 azaltmak, tüm şirketlerinde “sıfır atık” hedefine ulaşmak, 2030 yılına kadar toplam enerji tüketiminde Yenilenebilir Enerji Kaynakları kullanımını en az yüzde 30’a çıkarmak, çalışan bağlılığını her yıl artırarak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve tüm tedarikçilerinin sürdürülebilirlik eğitimlerini 2026 yılına kadar tamamlamak var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir21 Ağustos 2020 Cuma 15:23
  • Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi21 Ağustos 2020 Cuma 15:21
  • Van'daki kazılarda kolunda ejder başlı iki bilezik olan çocuk iskeleti bulundu21 Ağustos 2020 Cuma 13:10
  • Reuters: "Karadeniz'de bulunan doğal gaz Türkiye'nin ihtiyacini 20 yıl karşilayabilir"21 Ağustos 2020 Cuma 12:20
  • TC Dışişleri: “AB, itidal çağrılarını Yunanistan ve Güney Kıbrıs’a yapmalı”21 Ağustos 2020 Cuma 11:52
  • FETÖ'nün KKTC, Van ve Malatya sorumluları yakalandı21 Ağustos 2020 Cuma 10:10
  • Reuters duyurdu: Türkiye Karadeniz'de doğalgaz buldu21 Ağustos 2020 Cuma 10:02
  • TC Dişişleri: AB, Doğu Akdeniz'e Ilişkin Itidal Çağrilarini Yunanistan ve GKRY'ye Yapmali21 Ağustos 2020 Cuma 10:01
  • Türkiye, Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjdeye kilitlendi21 Ağustos 2020 Cuma 08:04
  • Son Dakika Haberi: Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı20 Ağustos 2020 Perşembe 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti