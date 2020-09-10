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Limak Turizm Grup Başkanı:Larnaka’ya 45 uçak iniyor ve GKRY ile kapılar açıkken alınan karar ironi

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Limak Turizm Grup Başkanı:Larnaka’ya 45 uçak iniyor ve GKRY ile kapılar açıkken alınan karar ironi
Limak Turizm Grup Başkanı:Larnaka’ya 45 uçak iniyor ve GKRY ile kapılar açıkken alınan karar ironi

Limak Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, dünya çapında 8 otelleri olduğunu ve en yenisini KKTC’de açtıklarını belirtti.

Kavaloğlu Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu.

HAFTASONU OTELİMİZ KAPATACAĞIZ

KKTC'de 11 Ekimde Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bakanlar kurulu da seçime bağlı bir karar üretti. Eğlence yerlerini kapattı. Çift taraflı Covid19 testi uyglulanmasına rağmen 7 günlük karantina kararı alındı. Böyle olunca da en son dayanan oteller grubu olarak bizde otelimizi kapama kararı aldık. Haftasonu otelimizi kapatacağız” dedi.

Kavaloğlu, kararın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişeceğini düşündüklerini belirterek bu süreçte kapalı kalarak turizmi siyasetten de uzak tutacaklarını belirtti.

LARNAKA'YA 45 UÇAK İNİYOR GÜNDE KAPILAR AÇIK

Larnaka’ya 45 uçak inerken GKRY ile kapılar açık tutulduğunu belirten Kavaloğlu, Türkiye’den gelen uçaklara ve turistlere karşı kapama kararı alınmasının biraz ironi olduğunu ve siyasi otoritenin tekrardan düşünmesi gerektiğini belirtti.

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