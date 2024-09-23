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Liman Kordonboyu Sahne, iki etkinlik ile haftaya başlıyor

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Liman Kordonboyu Sahne, iki etkinlik ile haftaya başlıyor
Liman Kordonboyu Sahne, iki etkinlik ile haftaya başlıyor

‘Girne Arkın Group Fest 24’ kapsamında, 24 Eylül Salı akşamı Kordonboyu’nda eğlence dolu bir gece yaşanacak. Etkinlikler saat 19:00’da Kyrenia International Choir ile başlayacak ve ardından saat 20:30’da Serdar Kavaz ve Orkestrası izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

Yine festival kapsamında 29 Eylül tarihine kadar her gün saat 10:00 – 21:00 saatlerinde, ‘Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu’ Ramadan Cemil Meydanı’nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

YÜZYILLIK DESTAN “ATEŞ” SEYİRCİ İLE BULUŞUYOR

25 Eylül Çarşamba akşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu’su Yüzyıllık Destan "Ateş" oyununu sahneleyecek. Girne Amfitiyatro’da saat 21:00’de seyirci ile buluşacak olan oyunun yönetmen koltuğunda Barış Erdenk oturuyor. Kendi vatanında tutsak edilmiş; açlık, yokluk ve yoksullukla mücadele eden bir halkın, acıyla, kayıpla, yenilgiyle dolu Anadolu topraklarında, imkansızlıklar içinde dahi asla vazgeçmemesini konu alıyor.

BU HAFTA DOLU DOLU GEÇECEK

‘Girne Arkın Group Fest 24’ sanat ve eğlence dolu bir haftaya daha ev sahipliği yapacak. 26 Eylül Perşembe akşamı dünya çapında 60 milyon albüm satışıyla Latin müziğinin efsanevi grubu ‘Gipsy Kings by Andre Reyes’, Girne Amfitiyatro’da sahne alacak. 27 Eylül Cuma akşamı Türkçe pop müziğin sevilen ismi ‘Zeynep Bastık’ hit şarkılarıyla Girne Amfitiyatro sahnesinde olacak. 28 Eylül Cumartesi ise Kıbrıs Türk müziğinin efsane grubu ‘Sıla 4’, ‘Sıla 4 ve Dostları 60. Yıl Efsane Şarkıları’ ile haftayı kapatacak. Tüm etkinlikler, Girne Amfitiyatro’da saat 21:00’de başlayacak olup tüm sanatseverlere dolu dolu bir hafta yaşatacak.

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