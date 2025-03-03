Liman-Sen, Mağusa Limanı’nda uyarı grevi başlattı: Süresiz grev kapıda

Liman-Sen, 170 işçinin 1 aylık maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle Mağusa Limanı’nda bu sabah saat 08:00 itibarıyla bir günlük uyarı grevi başlattığını ve sorunun gün içerisinde giderilmediği taktirde süresiz greve gidileceğini açıkladı.

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası (Liman-Sen), 170 işçinin 1 aylık maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle Mağusa Limanı’nda bu sabah saat 08:00 itibarıyla bir günlük uyarı grevi başlattı. Liman-Sen, yaşanan sorunların gün içerisinde giderilmediği taktirde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na süresiz greve gidileceğine dair bilgilendirme yapacaklarını açıkladı.

Mağusa Limanı’ndaki eylemde konuşan Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, 1 aylık maaşların ödenmemesi ve işçilerin mağdur edilmesi nedeniyle bugün sabah saat 08.00’den itibaren bir günlük uyarı grevi başlattıklarını ve sorunun gün içerisinde çözülmediği taktirde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na süresiz eyleme gidileceğine dair bilgilendirme yapacaklarını ifade etti.

2024-2026 dönemi için geçerli olan toplu iş sözleşmesinde maaş, sosyal güvenlik ve özlük haklarında olumsuzluk yaşandığına dikkat çeken Yeltekin, işçilerin, ülkenin nefes borusu olan Mağusa Limanı’nda emek sarf ederek çalışmalarına rağmen maaşlarını alamadığını ve evlerine ekmek götüremediğini söyledi.

Çalışanların elektrik, su, yemek gibi masrafları ödeyemediğine değinen Yeltekin “İnsanlar çocuklarına harçlık veremiyor” dedi.