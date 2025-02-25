  • BIST 9542.01
  • Altın 3446.721
  • Dolar 36.4611
  • Euro 38.2199
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAOrta Doğu'ya barış vadeden, daha önce hiç görülmemiş harita

Liman-Sen: Toplu iş sözleşmesindeki haklarımız korunmazsa süresiz greve gidilecektir!

» »
Liman-Sen, 2024-2026 dönemi için geçerli olan toplu iş sözleşmesinde maaş, sosyal güvenlik ve özlük haklarında olumsuz bir durum yaşanması halinde süresiz greve gitme kararı alındığını duyurdu. Sendika, hükümeti yasalar çerçevesinde hareket etmeye çağırdı
Liman-Sen: Toplu iş sözleşmesindeki haklarımız korunmazsa süresiz greve gidilecektir!

Liman-Sen, 2024-2026 dönemi için geçerli olan toplu iş sözleşmesinin maaş, sosyal güvenlik, vergi ve sosyal haklar gibi önemli maddelerinin korunmaması durumunda, Mağusa ve Girne limanlarında süresiz greve gitme kararı aldığını açıkladı.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bu konuda hükümete ve ilgili bakanlıklara çağrıda bulunarak, yasalara uygun hareket edilmemesi halinde tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaklarını belirtti.

Liman-Sen'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Hür-İş Federasyonu’na bağlı Mağusa ve Girne limanlarında örgütlü ve yetkili sendikamız Liman-Sen Olağan Genel Kurul kararı ile yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesinde yetkilendirilen Hür-İş Federasyonu genel sekreteri olarak belirtmek isterim ki, sendikamız Liman-Sen ile Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şti arasında imzalanmış ve yürürlükte bulunan 01.10.2024-30.09.2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesindeki maaş, sosyal güvenlik yatırımları, vergi ve sosyal haklar konusunda herhangi bir engel, kısıtlama ve/veya özlük hakların ödenmeme gibi olumsuz bir koşul olması halinde limanlarda süresiz greve gidilecektir.

Bu bağlamda, başta hükümet ve ilgili bakanlık devletimizin yasalarına uygun hareket ederek konuya en hassas noktadan yaklaşmalı, aksi halde tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaklardır"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kıb-Tek: Devam eden çalışmalarımız ve yatırımlarımız ile halkımıza durmadan hizmet vermeye devam edeceğiz24 Şubat 2025 Pazartesi 15:56
  • Erhürman: Tarihsel olguları çarpıtmaya kalkışmak kabul edilebilir değildir24 Şubat 2025 Pazartesi 15:47
  • Meclis çalışmalarını tamamladı….Genel Kurul yarın denetim gündemiyle toplanacak24 Şubat 2025 Pazartesi 15:38
  • Suçunu kabul etti: 8 gün daha tutuklu kalacak24 Şubat 2025 Pazartesi 15:12
  • Silahlı saldırıda mahkemeden yeni detaylar24 Şubat 2025 Pazartesi 14:59
  • Türkiye'de anlaştılar, marketleri soydular: 3 valiz dolusu içki...24 Şubat 2025 Pazartesi 14:53
  • Gönyeli’de Çöp Bidonlarında Yangın Çıktı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:59
  • Lefkoşa ve Demirhan’da Market Hırsızlığı: 3 Zanlı Tutuklandı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:48
  • KKTC’de İkamet İzinsiz 2 Kişi Yakalandı24 Şubat 2025 Pazartesi 13:37
  • KKTC’de Bir Günde Üç Trafik Kazası: Alkollü Sürücüler ve Yaralılar24 Şubat 2025 Pazartesi 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti