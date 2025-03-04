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Liman-Sen’in eylemi süresiz devam ediyor

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KKTC Gemi ve Deniz Araçları Acenteleri Derneği ile KKTC Armatörler Derneği, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen) dün Gazimağusa Limanı’nda başlattığı çalışmama eyleminin, sorunun çözülememesi nedeniyle süresiz olarak devam ettiğini açıklad
Liman-Sen’in eylemi süresiz devam ediyor

KKTC Gemi ve Deniz Araçları Acenteleri Derneği ile KKTC Armatörler Derneği, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen) dün Gazimağusa Limanı’nda başlattığı çalışmama eyleminin, sorunun çözülememesi nedeniyle süresiz olarak devam ettiğini açıkladı.

Derneklerden yapılan ortak açıklamada, söz konusu eylemin yetkililere yapılan uyarılara rağmen, uzun süredir devam eden bir sorunun sonucu olarak ortaya çıktığı ve hükümetin bugüne kadar herhangi bir çözüm üretmediği ifade edildi.

Açıklamada, eylem nedeniyle Gazimağusa Limanı’nda iki gündür yüklü gemilerin tahliye edilemediği ve ithalat ile ihracat işlemlerinin yapılamadığına dikkat çekilirken, her iki dernek de liman elleçleme hizmetlerine talip olduklarını kamuoyuna bir kez daha duyurdu.

Hükümete, çalışanların ödemelerinin yapılması ve eylemin sonlandırılması için harekete geçmesi çağrısında bulunulan açıklamada ayrıca, yaşanan bu olayın, liman işletmeciliğinin özelleştirilmesi gerektiğini ve kamu eliyle yürütülmesinin mümkün olmadığını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edildi.

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