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Limanda operasyon: Eroinli karışıma batırılmış kilolarca ipliğe el kondu

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Hindistan’da, eroin içeren sıvı karışıma batırılmış kilolarca ipliğe el kondu.
Limanda operasyon: Eroinli karışıma batırılmış kilolarca ipliğe el kondu

Polis, beş aydır evrakı tamamlanmadığı için Pipapav Limanı’nda bekletilen yumaklar aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapılmak istendiğine dair ihbar üzerine harekete geçti.

Limana düzenlenen operasyonda toplam ağırlığı 9 bin 760 kilo olan ipliklerin 90 kilogram uyuşturucu içerdiği belirlendi. Yüzlerce yumak, eroinin bir türevini içeren solüsyona batırılmış, kurutulduktan sonra paketlenmişti.

Uyuşturucuya el koyan polis, piyasa değerinin 58 milyon dolar (863,5 milyon lira) olduğunu açıkladı.

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