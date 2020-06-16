Limandan çıkış yapamadan yakalandı

TIR dorsesi içerisine gizlenerek muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu Ferid Mustafa Rahhal dün Mağusa Limanı’nda tespit edilerek tutuklandı.
“Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yapmak” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan zanlı Rahhal Covid-19 önlemleri nedeni ile Mağusa Polis Müdürlüğü hücrelerinde karantinaya alındı.
Zanlının karantinaya alınmasından dolayı hakkındaki tutukluluk müracaatı gıyabında gerçekleştirilirken, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk süresi temin edildi.
TIR DORSESİNDE GİZLENEREK GELDİ
Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru İbrahim Çangaroğlu mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Ferid Mustafa Rahhal'ın 15 Haziran 2020 tarihinde Mağusa Limanından henüz tespit edilemeyen bir TIR’ın dorsesinde muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı.
Zanlının liman içerisinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Çangaroğlu, zanlının üzerinde pasaport çıkmadığını ve kimlik tespitinin yapılması gerektiğini söyledi.
Çangaroğlu, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
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