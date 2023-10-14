“Limanları özelleştirme kararı hukuka aykırı”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “limanların özelleştirilmesi için alınan Bakanlar Kurulu kararının yasalara aykırı ve yanlış hukuki bir zemine dayandırıldığını” savundu.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “limanların özelleştirilmesi için alınan Bakanlar Kurulu kararının yasalara aykırı ve yanlış hukuki bir zemine dayandırıldığını” savundu. Özersay yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararında özelleştirmenin “Özelleştirme Yasası” altında yapılmasına karar verildiğini ancak bu kararın “Kamu İhale Yasası” altında yapılması gerektiğini kaydetti. “Yasaların kapsamından haberdar değiller” görüşünü paylaşan Özersay, özelleştirme maksatlarıyla yapılacak ihalelerin Kamu İhale Yasası’na tabi olduğunu belirtti.

RESMİ GAZETE’DEKİ KARAR

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle: “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası’nın 5’inci maddesi uyarınca hazırlanan ve önergeye ekli sunulan KKTC Limanlarının özelleştirilmesine ilişkin ön raporunun değerlendirilmesi sonucunda, KKTC Limanlarının, değiştirilmiş şekliyle 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası’nın 18’inci maddesinin (1 )’inci fıkrası ve 8’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca “İşletme Hakkının Verilmesi Yöntemi” ve 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinde yer alan “Pazarlık Usulü” ihale yöntemi uygulanarak özelleştirilmesini onayladı.”