Limasol Bankası Kadın Öykülerini Önemsiyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası, sosyal ve kültürel anlamda kadınların yanında olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürürken, bu yıl 8 Mart’ta Kıbrıs’ta kadın öykülerini farklı araçlar ile kayıt altına alan projelere teşekkür etme kararı aldı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, sosyal ve kültürel anlamda kadınların yanında olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürürken, bu yıl 8 Mart’ta Kıbrıs’ta kadın öykülerini farklı araçlar ile kayıt altına alan projelere teşekkür etme kararı aldı.

Bu projelerden biri olan Womaning Stories projesi sahibi Gülşen Erçin Vaiz şöyle konuştu:

“Öncelikle Limasol Türk Kooperatif Bankası’na verdiği ödülden dolayı çok teşekkür ederim. Bu ödülü ise minik kızım adına alıyorum. Bu proje hayatıma 2018 yılında üniversite yıllarında aldığım bir ders sayesinde girdi. Yaptığım proje beni o kadar etkiledi ki geliştirmek istedim. Doğruyu söylemek gerekirse bu projeye başlama amacım kendimi iyileştirmek, diğer amacım ise gelecek nesillere bunu miras bırakmak.

Bu projede 8 farklı kadının hayat hikayeleri yer almaktadır. Bize ilham vereceklerine inandığım için projede yer alan kadınları seçtim. Çekimlere başlamadan önce onlar ile zaman geçirdim. Nedeni ise yaptıklarını yakından gözlemleyip projeyi en iyi şekilde ve en doğru mesaj ile izleyenlere aktarmak idi. Duygularına ve rutin hayatlarına ortak olduktan sonra çekimlere başladık. Tüm çekimler tamamlanınca kurgusuna başladık ve bugün geldiğimiz noktaya bu proje ulaşmış oldu. Bu arada belirtmek isterim ki hiçbir katkı ve destek almadan bu projeyi yürüttük.

Videoları izleyen herkes çok güzel tepkiler verdi. Ağlayanlar oldu, çocukluk yıllarına dönenler oldu. Hatta çekim sonrasında bazı kadınlar bana ulaştı ve yaptığı işin ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söyledi. Bu durum beni çok mutlu etti ve çok iyi bir iş yaptığımı farkettim. Ayrıca bu projenin banada faydası oldu. Yetersiz olduğum bazı konularda iyileşmemi sağladı.”