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Limasol Bankası, Lefkoşa K.T.E.V Anaokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi...

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Limasol Bankası, Lefkoşa K.T.E.V Anaokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi...
Limasol Bankası, Lefkoşa K.T.E.V Anaokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi...

Limasol Bankası, Lefkoşa K.T.E.V Anaokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi...

Sesli Kitap Lefkoşa K.T.E.V Anaokulu’nda Tanıtıldı


Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile yaptığı okul ziyaretlerinde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.


Nisan 2022’de Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan ziyaretler, Şehit İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Alsanack İlkokulu, Altın Elma Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Mormenekşe İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile sürdü. Sesli Kitap Projesi kapsamında bu kez Lefkoşa’da faaliyet gösteren Lefkoşa K.T.E.V Anaokulu ziyaret edildi. Okul müdürü Yılbay Emel ve öğretmenler ile bir araya gelen Limasol Bankası ekibi sesli kitapların hazırlanış aşamalarını ve projenin amacını aktardı.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde birçok sanatçı ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu belirtti. Ayrıca yapılan açıklamada bu proje ile çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak ve odaklanma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarının altını çizdiler.

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