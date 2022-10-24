  • BIST 3.989,21
  • Altın 987.288
  • Dolar 18.6047
  • Euro 18.326
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Limasol Bankası Okullarda

» »
Çocuk odaklı çalışmaları önemseyen Limasol Türk Kooperatif Bankası Sesli Kitap Projesini tanıtmak amacı ile Değirmenlik ve Minareliköy ilkokullarındaydı...
Limasol Bankası Okullarda

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 2018 yılında çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak, yaratıcılık  ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığı Sesli Kitap Serisi ile ilgili tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Nisan ayında  başlattığı ziyaretlerine bu kez Değirmenlik ve Minareliköy’de faaliyet gösteren Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu ile devam etti. 

Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile ziyaretlerde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya geldi ve bilgi verdi.

 Ziyarette Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Demirhan Şube Müdürü Hacer Ener ve Demirhan Şubesi’nden Şerife Khan ile Kurumsal İletişim Birimi’nden Ceylan Çınarlılı yer aldı.

Okul müdür ve yetkilileri yaptıkları açıklamalarda Sesli Kitap projesinin çok değerli olduğunu ve yapılan ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap projesinde  alanında uzman birçok kişi ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu ve  tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.

Erişimi kolay ve tamamen ücretsiz olan tüm sesli kitaplara YouTube üzerinden ulaşılabiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tahıl ve Yem Bitkileri 15 Köyde Doludan, 21 Köyde de Dondan Zarar Gördü24 Ekim 2022 Pazartesi 14:57
  • İtirazlar Cuma Gününe Kadar Kabul Edilecek24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51
  • Çocuk Cinayetinin Suç Ortağıydı Hademe Olarak İşe Girdi24 Ekim 2022 Pazartesi 14:45
  • Çavuşoğlu: Mücadele Çocukların Eğitim Hakkı Üzerinden Olmamalı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:40
  • Limasol Bankası Okullarda24 Ekim 2022 Pazartesi 14:34
  • Yalınkaya: Her yıl ayrılan katkı paylarının hakkaniyet çerçevesinde kurgulanmalı24 Ekim 2022 Pazartesi 14:11
  • Bir Haftada 13 Yangın24 Ekim 2022 Pazartesi 13:57
  • 56 Kaza, 21 Yaralı24 Ekim 2022 Pazartesi 13:50
  • Öztürkler: Yeni Kararın Halkımıza, Ülkemize Hayırlı Olmasını Diliyorum24 Ekim 2022 Pazartesi 13:45
  • Tatar, İstanbul'a Gitmek Üzere Adadan Ayrıldı24 Ekim 2022 Pazartesi 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti