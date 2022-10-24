Limasol Bankası Okullarda

Çocuk odaklı çalışmaları önemseyen Limasol Türk Kooperatif Bankası Sesli Kitap Projesini tanıtmak amacı ile Değirmenlik ve Minareliköy ilkokullarındaydı...

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 2018 yılında çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak, yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla başlattığı Sesli Kitap Serisi ile ilgili tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Nisan ayında başlattığı ziyaretlerine bu kez Değirmenlik ve Minareliköy’de faaliyet gösteren Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Değirmenlik İlkokulu ile devam etti.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile ziyaretlerde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya geldi ve bilgi verdi.

Ziyarette Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Demirhan Şube Müdürü Hacer Ener ve Demirhan Şubesi’nden Şerife Khan ile Kurumsal İletişim Birimi’nden Ceylan Çınarlılı yer aldı.

Okul müdür ve yetkilileri yaptıkları açıklamalarda Sesli Kitap projesinin çok değerli olduğunu ve yapılan ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap projesinde alanında uzman birçok kişi ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu ve tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.

Erişimi kolay ve tamamen ücretsiz olan tüm sesli kitaplara YouTube üzerinden ulaşılabiliyor.