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Limasol Bankası Sesli Kitap Tanıtımına Okullarda Devam Ediyor

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Eğitime desket veren Limasol Türk Kooperatif Bankası Sesli Kitap Projesini tanıtmak amacı ile Cihangir, Düzova, Balıkesir ve Paşaköy İlkokulları’ndaydı...
Limasol Bankası Sesli Kitap Tanıtımına Okullarda Devam Ediyor

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 2018 yılında çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak ayrıca çocukların yaratıcılık  ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla yapmış olduğu sesli kitaplarla ilgili olarak tanıtım  çalışmalarını sürdürüyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, Nisan ayında  başlattığı ziyaretlerinde öncelikli olarak; Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokullarına, Şht. İlker Karter İlkokulu’na, Lucky Duck Learning Center’e, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokuluna, EMAA Başkent Sanat Merkezi’ne, Değirmenlik İlkokulu’na ve Şht. Mehmet Eray İlkokulu’na yaptı. Ardından  Cihangir, Düzova, Balıkesir ve Paşaköy’de faaliyet gösteren Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu ve Eşref Bitlis İlkokulunda Sesli Kitap projesini öğretmenler ve öğrenciler ile paylaştı.  

Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile ziyaretlerde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağ konusunda bilgi aktarıyor.

Ziyaretlerde Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Kurumsal İletişim Birimi’nden Ceylan Çınarlılı, Demirhan Şube Müdürü Hacer Ener, Demirhan Şubesi’nden Çise Bayrak ve Lefkoşa Merkez Şube Müdürü Havva Beşiktaş ile Lefkoşa Merkez Şubesinden Zehra İbrahimoğlu Bilge yer aldılar.

Okul müdür ve yetkilileri yaptıkları açıklamalarda Sesli Kitap projesinin çok değerli olduğunu ve yapılan ziyaretten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap projesinde  alanında uzman birçok kişi ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu ve  projenin daha fazla çocuğa ulaşması için tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Erişimi kolay ve tamamen ücretsiz olan tüm sesli kitaplara YouTube üzerinden ulaşılabiliyor.

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