Limasol Bankası’ndan Başkan Sadıkoğlu’na Ziyaret

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ile Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Görüşmede özellikle geçtiğimiz Temmuz ayında İskele Belediyesi’ne ve İskele halkına kazandırılan, Sea View Otel gündeme geldi. Başkan Sadıkoğlu, kabulündeki konuşmasında, projelendirme sürecine başlanılan ve büyük bir hayalin gerçekleşmesine vesile olan, kredi konusunda çok büyük kolaylıklar sağlayan Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’na teşekkür etti.

KEMALER: “İSKELE’NİN GELİŞİMİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na, görevinde başarılar dileyen LimasolTürk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Banka olarak, şubesi bulunan bölgelerdeki belediyeler gibi İskele Belediyesi’yle de her zaman işbirliğine ve dayanışma içerisinde olduklarını söyledi. Bölgenin son dönemde büyük bir gelişme halinde olduğunu da yakından takip ettiklerini belirten Kemaler, İskele’nin gelişimine katkı sağlayan Başkan Sadıkoğlu’nu ayrıca tebrik etti.

Öte yandan Kemaler ve Yoğurtçuoğlu’na, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde, İskele Şube Müdürü Esra Pehlivanoğulları da eşlik etti.

SADIKOĞLU “LTKB, SEA VİEW OTEL İLE İLGİLİ PROJEMİZİN GERÇEKLEŞMESİNE VESİLE OLMUŞTUR”

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYESİ’NE SAĞLADIKLARI KOLAYLIKLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kabulündeki konuşmasında ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sadıkoğlu, İskele’de de şubesi bulunan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nı, müşteri memnuniyetine değer veren, topluma, doğaya ve çevreye duyarlı bir banka olduğunu için de tebrik etti.

Konuşmasında İskele ve kendileri için önem taşıyan ve en büyük hayallerinden biri olan, geçtiğimiz Temmuz ayında da İskele Belediyesi’ne kazandırılan, Boğaz’ın incisi konumunda olan fakat yıllardır atıl durumda bulunan Sea View Otel’e de değindi. Uzun yıllardır verilen mücadelenin ardından hoteli bünyelerine kattıklarından dolayı gururlu olduklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, projelendirme sürecine başlanılan ve büyük bir hayalin gerçekleşmesine vesile olan, kredi konusunda ise çok büyük kolaylıklar sağlayan Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’e ve tüm banka yönetimine teşekkür etti.

Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda İskele’de bulunan kurum, kuruluş ve devlet dairelerinin yanı sıra bankalar gibi özel tüm işletmelerle istişare halinde olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.