Limasol bölgesinde 11 köy boşaltıldı: 1 kişi yaralandı!

Limasol’un dağlık bölgesinde öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre havanın kararması nedeniyle hava imkanları müdahalelerine ara verdi. Mücadeleye yer ekipleri devam ediyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bölgede kurulan koordinasyon merkezine akşam saatlerinde gitti. Hristodulidis öncelikli dileklerinin can kaybı olmaması olduğu mesajını verdi.

Bölgedeki 11 köy ve çocuklara yönelik kamp alanları boşaltıldı.

Yangının Ay Theraponda ve Lofu köylerine sıçradığı, Siliku ve Kuka köylerine doğru yöneldiği bilgisi verildi.

Yangın nedeniyle vücudunda yüzeysel yanıklar oluşan 73 yaşındaki bir köylü hastaneye kaldırıldı, mahsur kalan görme engelli bir kişi helikopter ile tahliye edildi.

Rum yönetiminin komşu ülkelere yaptığı yardım çağrısı üzerine Ürdün’ün iki hava imkanı göndereceği bilgisi verildi.