  • BIST 1.855,58
  • Altın 774.14211
  • Dolar 13.3423
  • Euro 15.1461
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Limasol' da İki Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu

» »
İki Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu
Limasol' da İki Aylık Bebek Yatağında Ölü Bulundu

Limasol’da yaşayan yabancı uyruklu ailenin, iki aylık bebeğinin dün yatakta ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, bebeğin dün ailesi tarafından yatakta hareketsiz olarak bulunarak hemen hastaneye kaldırıldığını yazdılar.

Bebeğin hastaneye gittiği zaman ölü olduğunu yazan gazete, yapılan ilk tetikler sonucu bebeğin herhangi bir suç kurbanı olmadığının tespit edildiğini, ölüm nedeni olarak ise  kusmaya bağlı boğulma veya ani ölüm sendromu üzerinde durulduğunu belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rus milyarderin mirasçıları arasındaki hukuk mücadelesinin Güney Kıbrıs’a da sıçradı30 Aralık 2021 Perşembe 13:45
  • Güney Kıbrıs'ta rekor... 5 vefat, 3 Bin 2 vaka!29 Aralık 2021 Çarşamba 23:13
  • Rum Polisi, Rus Büyükelçiliğinde Güvenlik Önlemlerini Artırıyor29 Aralık 2021 Çarşamba 18:58
  • Sendikaların Eylemi Rum Basınında29 Aralık 2021 Çarşamba 18:41
  • İzel Seylani’nin “Gizli Hazine” Adlı Gölge Oyunu Güney Kıbrıs’ta Sergilenecek29 Aralık 2021 Çarşamba 18:16
  • Larnaka’da Cinayet29 Aralık 2021 Çarşamba 18:15
  • Dimitriu, Rum AP Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi29 Aralık 2021 Çarşamba 17:59
  • Uçak Ve Otellerde Düşük Doluluk Ve İptaller29 Aralık 2021 Çarşamba 17:44
  • Haralambus: “İki Toplumlu Ve İki Bölgeli Federasyon İçin Ortak Eylem Hedefine Bağlıyız”28 Aralık 2021 Salı 16:37
  • Güney Kıbrıs’taki İşletmelerin Yüzde 95,1’i Küçük Ölçekli28 Aralık 2021 Salı 16:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti