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Limasol denizinde kıyıya doğru ilerleyen petrol kirliliği

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Limasol denizinde, önceki gün akşamüzeri, kıyıya doğru ilerleyen petrol kirliliği saptandı.
Limasol denizinde kıyıya doğru ilerleyen petrol kirliliği

Haravgi ve diğer gazetelere göre Limasol Belediyesi ve diğer bütün ilgili birimler, petrol kirliliğini dalgakıranların dışında tutmak ve kıyıya/plajlara ulaşmasını engellemek için efor harcıyor.

İlgili birimlerin kaynağını tespit etmek ve gerekli hukuki girişimlerde bulunmak için denizdeki kirden örnek alınarak test edildi. Test sonucunda denizdeki kirliliğin “partiküller halinde katı yakıt atığından” oluştuğu saptandı.

Gazete kısa süre önce de sahilleri ve deniz mağaralarını mazot kalıntısı kapladığını, mağaraların temizlenmesinden 3 gün sonra, geçen Salı günü “Afrodit” ismi verilen Akdeniz fokunun ölü bulunduğunu belirtti. 

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