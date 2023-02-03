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Limasol Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler 13 Şubat'ta Anılacak

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Limasol Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler 13 Şubat'ta Anılacak
Limasol Direnişi ve Direnişte Şehit Düşenler 13 Şubat'ta Anılacak

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da gerçekleştirdiği direniş ile bu direnişte şehit düşenler,13 Şubat Pazartesi günü Girne’de törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1964 yılında 10-13 Şubat tarihleri arasında şehit düşenleri anmak için düzenlenecek tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.

Şehitlerin ruhuna okunacak dua ile tören sona erecek.

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