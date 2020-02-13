Limasol direnişi ve direnişte şehit düşenler anıldı

Kıbrıslı Türklerin, 56 yıl önce Rum-Yunan saldırıları karşısında Limasol’da gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alan törenle anıldı…

Kıbrıslı Türklerin, 56 yıl önce Rum-Yunan saldırıları karşısında Limasol’da gösterdiği direniş ve direniş sırasında şehit düşenler, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yer alan törenle anıldı…

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne şube başkanı Erbil Aydın da bir konuşma yaptı.