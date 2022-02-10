Limasol Direnişi ve Şehitleri Pazar Günü Girne’de Törenle Anılacak

Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesi sırasında Limasol’da gerçekleştirdiği direniş ile bu direnişte şehit düşenler, pazar günü Girne’de törenle anılacak.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tören saat 10.00’da Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı önünde yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenkler konulmasıyla başlayacak törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak. İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiirler okunacak ve Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği Girne Şubesi Başkanı Erbil Aydınova tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak.