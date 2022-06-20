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Limasol ile Pire arasında ilk feribot seferi gerçekleştirildi

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Limasol ile Pire arasındaki deniz seferlerinin, M/V Daleela isimli yolcu feribotunun dün öğlen saatlerinde Limasol limanından demir almasıyla başladığı haber verildi.
Limasol ile Pire arasında ilk feribot seferi gerçekleştirildi

Limasol ile Pire arasındaki son seferin 8 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmesinin 21 yıl akabinde, dün ilk seferin törenle gerçekleştirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yolcu feribotunda 173 yolcu bulunduğunu ve yolcular arasında Rum Denizcilik ve Turizm Müsteşarları Vailis Dimitriadis ile Savvas Perdios, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis, milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğunu belirtti.

Yolcu feribotunun bu sabah 7 sıralarında Pire limanına ulaşması ve Yunanistan Denizcilik Müsteşarı Sofia Zaharaki’nin de katılımıyla feribotun limana gidişinin törenle karşılanmasının beklendiğini ifade eden gazete, feribotun Eylül ayına kadar toplam 22 sefer yapacağını belirtti.

Gazeteye göre, Limasol limanında dün düzenlenen törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Limasol ile Pire arasındaki feribot seferlerinin başlamasını tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

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