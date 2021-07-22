Limasol Kaza Mahkemesi’nde Yangın Çıktı

Limasol Kaza Mahkemesi’nde dün sabaha karşı saat 01.45’te kundaklama sonucu yangın çıktığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, kundakçıların getirdikleri merdivenle 7 metrelik yüksekliğe çıktıklarını ve camı kırıp mahkemenin bilgisayar sistemleriyle dosyaların bulunduğu depo odasına yanıcı madde dökerek kundakladıklarını yazdı.
Gazete, çıkan yangın neticesinde üç ciddi ceza davasına ait delillerin tamamen yandığının tespit edildiğini kaydederken, mahkeme binasında yeterince güvenlik önlemi bulunmamasının, kundakçılara eylemleri için zemin hazırladığını belirtti.
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