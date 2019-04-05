Limasol Limanı'nda grev

Limasol Limanı’nda, A sınıfı taşımacıların, dün, gerçekleştirdikleri 24 saatlik uyarı grevi nedeniyle, ihracat ve ithalat amaçlı olarak limanda bulunan yüzlerce konteynerin taşınmadığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, A sınıf taşıyıcıların, hizmet saatlerinin düşürülmesi talebiyle 24 saatlik uyarı grevi yaptığını yazdı.
Grevcilerin, araçlarıyla, limanın batı bölgesindeki çemberin giriş ve çıkışını kapattığını yazan gazete grev nedeniyle limanın işleyişinin de etkilendiğini belirtti.
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