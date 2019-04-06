Limasol limanındaki grev sona erdi

Fileleftheros gazetesi, Rum Nakliyeciler Birliği’nin, dün öğleden sonra, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği toplantının ardından, grevin neden olduğu ekonomik sonuçları hesaba katılması ve tüm sorunların çözümlenmesi perspektifiyle diyalog için son bir fırsat verilmesi amacıyla grevi sonlandırma kararı aldığını yazdı.

Grev nedeniyle, limanda kaos yaşandığını, konteynerlerin indirilmesi ve yüklenmesi çalışmalarının durduğunu anımsatan gazete grevin sonlanmasıyla birlikte limanın, normal işleyişine geri döndüğünü belirtti.