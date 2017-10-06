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Limasol polisi bir EPI askerini tutukladı

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Limasol polisi bir EPI askerini tutukladı
Limasol polisinin, patlayıcı maddelerle, mal ve mülklere zarar verme girişiminde bulunan, bir EPİ (beş yıllık sözleşmeli gönüllü) askerini tutukladığı belirtildi.

Alithia gazetesi söz konusu 40 yaşındaki askerin,  geçmiş yıllarda ve son zamanlarda meydana gelen araç kundaklama olaylarına karıştığını yazdı. 

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Zakaki’de sakin 46 yaşındaki bir kişinin evine ve aracına, av tüfeğiyle, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldığını belirtti. 

Habere göre sorgu makamları, ateş açma olayının nedenini araştırırken henüz geçerli bir sebep bulmadı.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Rum Narkotik Şube Polislerinin, 34 yaşındaki bir kişinin aracında yaptığı aramada, kokain olduğuna inanılan 3 gram beyaz toz, 28 gram hint keneviri, tasarrufunda ise uyuşturucu alım-satımından elde ettiğine inanılan 3 bin 420 Euro nakit para bulduğunu yazdı. 

Habere göre söz konusu 34 yaşındaki kişi hakkında 6 gün tutukluluk emri verildi. 

Politis  gazetesi ise Ay.Napa’da bulunan Antros Antoniu araba galerisinin, son altı ayda ikinci kez kundakçıların hedefi olduğunu  yazdı. 

Fail veya faillerin, Antoniu’ya ait iki lüks aracı kundakladığını yazan gazete Antoniıu’nun ayrıca öldürülen iş insanı Fanos Kalopsidiotis’in arkadaşı olduğuna da dikkati çekti. 

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