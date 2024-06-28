Limasol sahillerinde kum piresi alarmı

Son haftalarda Limasol sahillerini ziyaret eden çok sayıda kişinin deride kızarıklık ve kaşıntı şikayetleriyle doktorlara başvurdukları, semptomların sebebinin "kum piresi" ısırığı olabileceği kaydedildi.

Fileleftheros gazetesi, son haftalarda özellikle Limasol sahillerini kullanan kişilerin deride kızarıklık ve kaşıntı şikayetleriyle doktorlara başvurduklarını yazdı.

Gazete, söz konusu semptomların, kumda oynayan ve derileri daha hassas olan çocuklarda daha fazla görüldüğü ve sebebinin ise kum piresi ısırığı olduğuna inanıldığını vurguladı.

Haberde ayrıca, semptomların deniz bitleri ve denizanası yumurtalarından da kaynaklanabileceği ifade edilirken, güneş kremi kullanımın bir nebze de olsa koruyucu etkisi olduğu vurgulandı.