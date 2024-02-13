Limasol Şehitleri 60. Yıl Anma Töreni Düzenlendi

Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı'nda Unutulmaz Bir Anma Töreni Gerçekleşti

Limasol Şehitleri anıldı

10 - 13 Şubat 1964 tarihlerinde Limasol'da yaşanan direniş ve direnişte şehit düşenler, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı'nda düzenlenen 60’ıncı yıl anma töreniyle anıldı.

Limasol - Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı'nda saat 10.00'da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı vekaleten Meclis Başkanı Zorlu Töre, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu üst düzey yönetim kadrosu, TMT Mücahitler Derneği üyeleri ve sivil kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, çelenklerin konulmasının ardından sırası ile TMT Mücahitler Derneği Girne Şube Başkanı Erbil Aydınova ve Meclis Başkanı Zorlu Töre birer konuşma gerçekleştirdi.

Girne Amerikan Koleji öğrencisi Berre Arslan ve Sarp İmamzade’nin şiir okuduğu tören, kapanış konuşması ile son buldu.