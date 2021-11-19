Limasol Sigorta’dan Girişimci Kadınlara Destek

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD tarafından düzenlenen “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması” sonuçlandı. Limasol Sigorta’nın destek verdiği yarışmada dereceye girenler Acapulco Resort Otel’de düzenlenen tören ile ödüllerini aldılar.

Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ülkemizden ve Türkiye’den birçok kadın derneğinin başkanları , temsilcileri ve birçok girişimci kadın katıldı.

Etkinlikte Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler, sigortanın avukatı Meryem Gündüz ve Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcılarından Müzeyyen Öztürker, Yönetim Kurulu sekreteri Akıle Tatarlar ve Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı da yer aldı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu katkılarından dolayı Limasol Sigorta’ya teşekkür ederek, Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler’e teşekkür plaketini takdim etti.

Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Limasol Sigorta’nın destek verdiği yarışmaya YeniErenköy bölgesinden 12 kadın katıldı. Katılımcılar özgeçmişlerini, yaptıkları ve şu anda yapmakta oldukları işleri açıklayan görsel ve yazılı metinlerle yarışmaya başvurmuşlardı.

On iki katılımcı arasından ilk üçe giren Mesut Koçano Aydener, Dalgül Özbalıkçı ve Nazlı Sertsoy ‘a ödülleri takdim edildi.

Okul öncesi eğitim merkezi sahibi Mesut Koçano Aydener okul öncesi eğitimde geleneksel oyuncakları kullanarak eğitim veriyor. Aydener ayrıca, Kıbrıs oyunları hakkında bilgiler toparlayıp yeni nesillere aktarıyor.

İkinciliği kazan restoran sahibi Dalgül Özbalıkçı ise geleneksel tatların devamlılığını sağlıyor. Yabancıları ve yeni nesilleri bu lezzetlerle buluşturup civar köylerdeki kadınların da geleneksel yöntemlerle hazırladıkları yiyecek ve içeceklerin satışına destek veriyor.

Balıkçılık ile uğraşan Nazlı Sertsoy Tulga ise yarışmada üçüncü gelen isim oldu. Kendini denizkızı olarak tanıtan Tulga, YeniErenköy bölgesinde yaşayan kadınları da örgütleyip onlara balıkçılık öğretiyor.

Asker: “Girişimci kadınların desteklenmesi önemli”

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker yaptığı açıklamada girişimci kadınların motivasyonlarını yükseltecek olan bu yarışmaya katkı koyduklarından dolayı mutlu olduklarını bellirtti.

Kemaler: “Yarışma girişimçi kadınlar için bir motivasyon sağlamıştır”

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Limasol Sigorta’nın girişimciliği ve üretimin devamlılığını sağlayan çalışmalara destek vermesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.

Kemaler ayrıca, yarışma ile birlikte kadın üreticilerin görünürlüğü artmıştır dedi. Kendilerini kanıtlamak için de değerli bir platform kazandıklarını ve böylelikle motivasyonlarının arttığını belirtti. Kemaler yarışmaya katılan tüm kadınlara girişimciliğe önem verdikleri için teşekkür etti. Yarışmada dereceye giren kadınları da tebrik edip, başarılarının devamını diledi.