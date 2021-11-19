  • BIST 1.746,510
  • Altın 663,52
  • Dolar 11,0844
  • Euro 12,5291
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Limasol Sigorta’dan Girişimci Kadınlara Destek

» »
“Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması” sonuçlandı
Limasol Sigorta’dan Girişimci Kadınlara Destek

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD tarafından düzenlenen “Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkan Girişimci Kadınlar Yarışması” sonuçlandı. Limasol Sigorta’nın destek verdiği yarışmada dereceye girenler Acapulco Resort Otel’de düzenlenen tören ile ödüllerini aldılar.

Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, ülkemizden ve Türkiye’den birçok kadın derneğinin başkanları , temsilcileri  ve  birçok girişimci kadın katıldı.

Etkinlikte Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler, sigortanın avukatı Meryem Gündüz ve Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcılarından Müzeyyen Öztürker, Yönetim Kurulu sekreteri Akıle Tatarlar ve Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı da yer aldı.

GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu katkılarından dolayı Limasol Sigorta’ya teşekkür ederek, Limasol Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Seyitler’e teşekkür plaketini takdim etti.

Dereceye Girenlere Ödülleri Verildi

Limasol Sigorta’nın destek verdiği yarışmaya YeniErenköy bölgesinden 12 kadın katıldı. Katılımcılar özgeçmişlerini, yaptıkları ve şu anda yapmakta oldukları işleri açıklayan görsel ve yazılı metinlerle yarışmaya başvurmuşlardı.

On iki katılımcı arasından ilk üçe giren Mesut Koçano Aydener, Dalgül Özbalıkçı ve Nazlı Sertsoy ‘a ödülleri takdim edildi.

Okul öncesi eğitim merkezi sahibi Mesut Koçano Aydener okul öncesi eğitimde geleneksel oyuncakları kullanarak eğitim veriyor. Aydener ayrıca,   Kıbrıs oyunları hakkında bilgiler toparlayıp  yeni nesillere aktarıyor.

İkinciliği kazan restoran sahibi Dalgül Özbalıkçı ise geleneksel tatların devamlılığını sağlıyor. Yabancıları ve  yeni nesilleri bu lezzetlerle buluşturup civar köylerdeki kadınların da geleneksel yöntemlerle hazırladıkları yiyecek ve içeceklerin satışına destek veriyor.

Balıkçılık ile uğraşan Nazlı Sertsoy Tulga ise yarışmada üçüncü gelen isim oldu. Kendini denizkızı olarak tanıtan Tulga, YeniErenköy bölgesinde yaşayan kadınları da örgütleyip onlara  balıkçılık öğretiyor.

 

Asker: “Girişimci kadınların desteklenmesi önemli”

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker yaptığı açıklamada girişimci kadınların motivasyonlarını yükseltecek olan bu yarışmaya katkı koyduklarından dolayı mutlu olduklarını bellirtti.

 

Kemaler: “Yarışma girişimçi kadınlar için bir motivasyon sağlamıştır”

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler Limasol Sigorta’nın  girişimciliği ve üretimin devamlılığını sağlayan çalışmalara destek vermesinden dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.  

Kemaler ayrıca, yarışma ile birlikte kadın üreticilerin görünürlüğü artmıştır dedi. Kendilerini kanıtlamak için de değerli bir platform kazandıklarını ve böylelikle motivasyonlarının arttığını belirtti. Kemaler yarışmaya katılan tüm kadınlara girişimciliğe önem verdikleri için teşekkür etti.  Yarışmada dereceye giren kadınları da tebrik edip, başarılarının devamını diledi.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En çok yağış Tatlısu'ya düştü19 Kasım 2021 Cuma 12:22
  • Başbakanlık yarın “Kısa Vadeli Ekonomik Eylem Planı” toplantısı düzenliyor19 Kasım 2021 Cuma 11:53
  • Yağmur geliyor19 Kasım 2021 Cuma 11:24
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanacak19 Kasım 2021 Cuma 11:10
  • Bakan Amcaoğlu, Hüseyin Şenol'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı19 Kasım 2021 Cuma 10:42
  • '100 kişinin istihdam edileceği abartılmış bir haber'19 Kasım 2021 Cuma 10:18
  • Erhürman: Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgârdan hayır gelmez19 Kasım 2021 Cuma 10:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni kabul etti19 Kasım 2021 Cuma 10:06
  • Sibel Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti19 Kasım 2021 Cuma 10:05
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Kasım 2021 Cuma 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti