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Limasol Sigorta’ya Teşekkür...

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Limasol Sigorta’ya Teşekkür...
Limasol Sigorta’ya Teşekkür...

  Geçtiğimiz günlerde trafikte aracı ile seyir halinde iken “Sevimli Dostlarımız” diye tanımladığımız  küçük bir sokak köpeğinin hızlıca aracının altına doğru koşması neticesinde talihsiz bir kaza meydana gelmiştir.Köpeğin yaralandığını gören 2018 KKTC Güzelimiz  Elif Sude Züğürt duyarlı bir davranış sergileyerek hemen yaralı köpeği veterinere götürmüş, gerekli tedavileri yaptırmış ve bakımını üstlenmiştir.  

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  Tedavi masraflarını karşılayan Limasol Sigorta’ya teşekkür eden Elif Sude Züğürt, herkesin bu gibi elde olmayan sebeplerden meydana gelen kazalarda “Sevimli Dostlarımıza” karşı duyarlı davranıp, gereğini yapmasını temenni etmiştir.

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