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Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 Yaşında

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1939’dan 2022’ye 2022’den geleceğe...
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 Yaşında

1939 yılında kurulan Limasol Türk Kooperatif Bankası, Kıbrıs’ın yakın geçmişinin en önemli tanıklarından olmuştur. Bankamız, İngiliz Sömürge Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti Dönemlerinde her zaman müşterilerine ve halkımıza hizmet vermiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü kooperatif bankası olmuştur.

Limasol’da 300 pound sermaye ve tek çalışanı ile faaliyetlerine başlayan bankamızın,  bugün ülke geneline ulaşan güçlü bir hizmet ağı mevcuttur.

250’yi aşkın personelimiz,  14 şubemiz  ve   ülke genelinde bulunan 188 adet ATM terminalimizle ada halkının yanındayız.

Geleceğin bankası olma vizyonuyla  dijitalleşmeye önem veriyor, teknolojik altyapımıza ve insan kaynağına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi   İnternet ve Mobil Bankacılık alanlarında da müşteri memnuniyetini sağlamak, yenilikçi ve kaliteli bir hizmet sunmak için yoğun ve sürekli devam eden bir çalışma içerisindeyiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyüyen, gelişen en köklü bankası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gücümüzü geçmişten gelen tecrübemizden, yenilikçi vizyonumuzdan, hissedarlarımızdan, müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan alıyoruz.

Bugün büyük bir gururla 83. yılımızı kutluyoruz.

83 yıllık geçmişimizden gelen tecrübelerimizi güçlü bir kurumsal yapı oluşturarak ve  dijital dönüşümümüz ile birleştirip geleceğe güvenle ilerliyoruz.

 

Biz Dünün, Bugünün

 ve Yarının BANKASIYIZ.

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