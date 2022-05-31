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Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesi gençler ile buluşuyor...

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Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesi gençler ile buluşuyor...
Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 83 yıllık tecrübesi gençler ile buluşuyor...

LİM VE LİMA ÜNİVERSİTELERDE


Limasol Türk Kooperatif Bankası, teknolojiyi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmak için eğitim vizyonunu geliştiriyor. Bir yandan banka personeline sürekli güncel bilgiler sunarken bir yandan da gençlerle biraraya gelip onların eğitimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.
Limasol Türk Kooperatif Bankası 83 yıllık tecrübesini gençler ile paylaşmak için yaratıcı seminerler serisi başlattı. Bu bağlamda Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü personelleri Ceylan Çınarlılı ile Adem Kavaz, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencileri ile bir araya geldi.


İngilizce ve Türkçe gerçekleşen seminerlerde yaratıcı sunumlar yapıldı. Kıbrıs&#39;ın yakın tarihinin en önemli tanıklarından biri olan Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 1939 tarihinden başlayan tarihçesi anlatıldı. İngiliz Sömürge Dönemi, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Federe Devleti ve KKTC Dönemleri’ne adapte oluş süreci ile bugünlere nasıl gelindiğine dair bilgiler aktarıldı. Kurumsal iletişimin nasıl uygulanması gerektiği konularında bilgiler verildi. Ayrıca sunumlarda bankanın reklam ikonları Lim ve Lima ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi sunumların sonrasında öğrencilerin iş hayatı ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt vererek eğitimlerine katkıda bulunuyor, kariyerleri için adım atmalarına yardımcı oluyor.


Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi’nin başlattığı seminerler dizisi gençler tarafından yoğun bir ilgi ile karşılanırken, ilerleyen günlerde seminerlere devam edileceği ve 83 yıllık tecrübelerin gençlere aktarılmaya devam edileceği bildirildi.

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