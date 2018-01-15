Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın günlük finans bülteni yayımlandı

''Doların başlıca para birimleri karşısında üç yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu hava devam ederken, dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 3.75 civarında seyrini sürdürüyor"

Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın, 15.01.2018'e dair yeni günlük finans bülteni yayımlandı.

İlgili bültenin tam metni ise şöyle:

''Doların başlıca para birimleri karşısında üç yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumlu hava devam ederken, dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 3.75 civarında seyrini sürdürüyor.

Dolar yatırımcıların gelişmiş ülkelerdeki para politikasının sıkılaşma ihtimalini fiyatlamasıyla birlikte değer kaybını sürdürdü. Dolar başlıca para birimleri karşısında üç yılın en düşük seviyelerine gerilerken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya hazırlandığı beklentisiyle değer kazanan euro bugün soluklandı.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks, bugün 90.857'ye kadar gerileyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro ise cuma günü gördüğü Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 1.2218 dolara yakın seyrediyor.

Bu hafta küresel gelişmelerin yanı sıra Türkiye’de piyasaların dört konu izlenecek. Bugün Londra'da başlayacak ve iki gün sürecek olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in uluslararası yatırımcılarla gerçekleştireceği yatırım toplantılarından yansımalar, yarınki Türkiye Hazine ihalesi, perşembe günkü Türkiye PPK ve cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi piyasalar için önemli olacak.

Reuters anketine göre TCMB'nin TL'deki sert değer kaybı ile enflasyondaki yükselişin sürmesini önlemek adına Aralık ayında gerçekleştirdiği 50 baz puanlık geç likidite penceresi (GLP) ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti artışı ardından Ocak ayında kısa vadeli faizleri sabit tutması bekleniyor.

Tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 11.79, valörde son işlemde yüzde 11.76 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.39 seviyesindeydi.

BİST-100 Endeksi cuma gününü yüzde 0,06 puanlık düşüşle 114.644 seviyesinde 7.179 milyon işlem hacmiyle kapattı.

Asya borsaları yeni rekorlar kırmaya devam eden Wall Street'i izleyerek tarihi zirvelere yükselirken, dolar yatırımcıların gelişmiş ülkelerdeki para politikasının sıkılaşma ihtimalini fiyatlamasıyla birlikte değer kaybını sürdürdü.

ABD'deki piyasa tatili dolayısıyla ABD Hazine tahvil piyasasında işlem hacimleri düşerken, S&P 500 vadeli kontratları yüzde 0.2 artıda bulunuyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.6 yükselerek, bir süredir test ettiği ve en son 2007 sonlarında gördüğü tarihi zirve olan 591.5 puanı aştı.

Hong Kong borsası yüzde 0.9 yükselerek yeni bir rekor kırdı. Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak Çin dördüncü çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla verisinin en az yüzde 6.7 büyüme işaret edeceğini tahmin ediyorlar.

ABD borsaları, bankaların güçlü sonuçlar açıkladığı bilanço sezonunun ilk haftasını sert yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi haftanın tamamında yüzde 2, Nasdaq yüzde 1.8, S&P 500 yüzde 1.6 prim yaptı. S&P 500 ve Nasdaq yılın ilk dokuz işlem gününün sekizinde, Dow Jones ise altısında yeni rekorlarla kapandı.

Pariteler

USD/TRY

Doların zayıflığına bağlı olarak diğer gelişmekte olan ülke para birimleri gibi TL de yılbaşından beri değer kazanırken, dolar/TL'nin 3.75 seviyesinin hangi tarafında kapanışlar gerçekleştireceği önemli olacak. Doların zayıflığının sürmesi durumunda dolar/TL'de 3.7350 ve 3.7190 seviyeleri destek olarak izlenecek. Direnç olarak ise 3.7790 ve 3.8040 söylenebilir. Parite 3,8040 üzerinde tutunmayı başarırsa 3,8185 - 3,8305 ve 3,8565 hedefli yukarı tepkiler gözlenebilir. Ancak aşağıda 3,7500’in kırılması ile 3,7350 ve 3,7000 ilk hedefler olarak karşımıza çıkabilir.

EUR/USD

ABD TÜFE verisi sonrasında FED’in faiz artışları konusunda daha şahin bir tutum olması ihtimalinin zayıflamış olması dolarda güç kaybına öte yandan Almanya’da hükümet kurulması adına atılan adımlar paritenin 1.2200 seviyelerini aşmasına neden oldu. Bugün Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verisi izlenecek, ABD Piyasaları ise tatil. Hareketli ortalamalar ve önemli seviyemizin üzerinde devam eden fiyatlar yükseliş trendini destekleniyor. Öte yandan RSI göstergesinin yeniden 70 bölgesi üzerine çıkması ile 50 bölgesine doğru geri çekilmeler oluşması muhtemel. Yükselişlerde 1.2230 üzerinde 1.2260 – 1.2300 dirençleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde ise 1.2185 – 1.2145 – 1.2095 destekleri değerlendirilebilir.

GBP/USD

Geçen hafta ABD tarafından gelen ÜFE verilerindeki beklentileri karşılamayan tablo TÜFE verisini ise olumlu olmasına rağmen piyasanın algısının FED faiz artışı konusunda temkinli davranabileceği beklentileri ile parite yukarı yönlü yükseliş ivmesini hızlandırdı. Almanya koalisyonu konusunda yaşanan gelişmenin de dolar endeksini geriye çekmesi sonucu dolardaki güç kayıpları sürüyor. Fiyatın hareketli ortalamaların ve önemli seviyemizin üzerinde olması yükseliş trendini destekliyor. RSI göstergesinin 70 bölgesi üzerinde olması sonucu 50 bölgesine doğru düşüş potansiyeli oluşuyor. Düşüşlerde takip edilecek destekler 1.3725 - 1.3690 - 1.3660 seviyeleri olacaktır. Yükselişlerin devamı halinde direnç seviyeleri 1.3770 - 1.3800 olarak değerlendirilebilir.

Altın

Altının fiyatı doların başlıca para birimleri karşısında üç yılın dip seviyelerine gerilemesine paralel olarak Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,342.06 dolar ile 8 Eylül'den bu yana zirveyi gördükten sonra yüzde 0.2 artıda 1,340.72 dolarda bulunuyor.Gram altın ise hafta başında TL.162 seviyesinde işlem görmeye başladı.

Brent petrol

Petrol fiyatları OPEC ve Rusya önderliğinde devam eden üretim kısıntılarının desteğiyle Kasım 2014'te gördüğü zirvelerin hemen altında seyrederken, ABD ve Kanada'da petrol kuyusu sayısı artarak arzın yakın gelecekte artacağına işaret etti. Uluslararası gösterge ABD hafif ham petrolü ve Brent ham petrolünün fiyatı geçen hafta Aralık 2014'ten bu yana görülmeyen seviyelere çıktı. Brentin varil fiyatı 70.05, ABD petrolünün fiyatı 64.77 doları gördü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC üyesi olmayan ülkeler geçen yıl Ocak ayından bu yana üretimlerini günde 1.8 milyon varil azaltarak fiyatların yükselmesini sağladı. Bu yılın sonuna kadar sürmesi planlanan üretim kısıntısı ham petrol fiyatlarının Aralık başından bu yana yüzde 13'ten fazla yükselmesini sağladı.''