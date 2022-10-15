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Limasol'da 16 Yaşındaki kız çocuğuna tecavüz!

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Limasol’da 47 yaşındaki bir babanın, 16 yaşındaki kızına tecavüz suçlamasıyla tutuklandığı haber verildi.
Limasol'da 16 Yaşındaki kız çocuğuna tecavüz!

16 yaşındaki kızın, babasının kendisine uyuşturucu verdiği, ardından da tecavüz ettiği suçlamasında bulunduğunu yazan Alithia gazetesi, babanın 9 gün önce polis tarafından tutuklandığını ve Limasol Kaza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından, zanlının ceza mahkemesinde doğrudan yargılanmasının beklendiğini ekledi.

Gazete başka bir haberinde ise, Yunanistan’da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edilmesiyle patlak veren skandalla ilgili olarak, zanlı konumunda bulunan İlias Mihos’un internette yaptığı konuşmalarda Güney Kıbrıs’tan da bazı elektronik izlere rastlandığını kaydetti.

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