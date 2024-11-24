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Limasol'da 18 yaşındaki genç park halindeki üç aracı soydu

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Limasol’da 18 yaşındaki genç park halindeki üç araçtan hırsızlık yaptı.
Limasol'da 18 yaşındaki genç park halindeki üç aracı soydu

Baf’ta önceki gün kaçak ava çıkan 33 yaşındaki bir  kişi kaçak avlanmaktan, bir kişi tedavüle sahte para sürmekten, Larnaka’da da bir kişi de araçlardan hırsızlık yapmaktan tutuklandı.

Alithia’nın haberine göre önceki gün Baf’ta tarlalar içerisinde araç sürerken av koruma memurları tarafından saptanan ve dur ihtarına uymayıp kaçan 33 yaşındaki kişi, kanunsuz av tüfeği ve fişek taşımaktan ve  trafik kurallarına uymamaktan tutuklandı.

Yine Baf’ta 43 yaşındaki bir kişi piyasaya sahte para sürmek ve iki kişiden 70 bin euro koparmak suçundan yakalandı, kişiye ait araçta banknot büyüklüğünde kesilmiş tomar halinde kağıt ve şişe içerisinde, renklendirmede kullanılan sıvı bulundu.

Limasol’da ise geçen ay açık alanda park edilmiş üç araçtan çeşitli malzemeler çalan 18 yaşındaki bir kişi  dün, çalıntı eşyaları tasarrufunda bulunduran 20 yaşındaki bir kişi de önceki gün yakalandı.

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