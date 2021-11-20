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Limasol’da 2 Bin 100 Kişi Hayatta Kalabilmek İçin Yemek Yardımı Alıyor

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Limasol’da 2 Bin 100 Kişi Hayatta Kalabilmek İçin Yemek Yardımı Alıyor
Limasol’da 2 Bin 100 Kişi Hayatta Kalabilmek İçin Yemek Yardımı Alıyor

Limasol’da 2 bin 100 kişinin Metropolitlik tarafından dağıtılan yemek ile hayatta kalmaya çalıştığı bildirildi.


Fileleftheros’un “Günlük 2 bin 100 Sevgi Yemeği” başlıklı haberine göre Limasol Metropolitliği Başkeşişi Filotheo Maherioti “rakamlar medyada yansıtıldığı gibi değil. Büyük bir toplumsal sorun var, yoksulluk var. Birçok insanın, hayatta kalabilmek için her gün yemeğe ihtiyacı var” dedi.


Maherioti Limasol Metropolitliğinin her gün Limasol’da yaşayan bin 200 yaşlı, 800 Teknik Üniversite, özel üniversite ve kolej öğrencisi ile tek ebeveynli aile mensubu 100 çocuk olmak üzere toplam 2 bin 100 kişiye yemek yardımında bulunduğunu söyledi.


Öte yandan Alithia Güney Kıbrıs’ta hane halkının yıllık tüketim harcamalarının 2020’de pandemi nedeniyle yüzde 14,1 azaldığını yazdı.


Gazete Avrupa İstatistik Birimi Eurostat verilerine dayanarak hane halkının yıllık tüketim harcamalarında azalma bağlamında yüzde 22 ile Malta başı çekerken yüzde 16,2 ile Hırvatistan’ın ikinci, yüzde 15,8 ile İspanya’nın üçüncü, yüzde 15,6 ile Yunanistan’ın dördüncü ve yüzde 14,1 ile Güney Kıbrıs’ın beşinci sıraya yerleştiğini yazdı. 

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