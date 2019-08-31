Limasol’da 34 kilo hintkeneviri ele geçirildi

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Polisi tarafından İngiliz Üs Polisi işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, Kolossi köyündeki bir çiftlikte 34 poşet içerisinde 34 kilo hintkeneviri bulunduğunu yazdı.
Gazete, tutuklanan iki şahsın dün, üs mahkemesine çıkarıldığını ve aleyhlerinde beşer günlük tutukluluk emri verildiğini kaydetti.
Gazete, bir diğer haberinde de, 2017 yılında Güney Kıbrıs’ta 16 kişinin aşırı doz A sınıfı uyuşturucudan hayatını kaybettiğini yazdı.
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