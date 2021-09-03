  • BIST 1.468,670
  • Altın 489,47
  • Dolar 8,2850
  • Euro 9,8150
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Limasol'da 35 milyon dolarlık kripto para çalındı

» »
Güney Kıbrıs’ta, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına yenilerinin eklendiği belirtildi.
Limasol'da 35 milyon dolarlık kripto para çalındı

Fileleftheros gazetesi internet üzerinden dolandırılan kişilerin, Limasol’da faaliyet gösteren iki şirket müdürü olduğunu yazdı.

Habere göre ilk olayda, elektronik cüzdanda bulunan 35 milyon dolarlık kripto para çalınırken  ikinci olayda ise iş insanı e-mail üzerinden 120 bin Euro dolandırıldı.

Gazete şirketi Belçika’da faaliyet gösteren ve kendisi Limasol’da ikamet 39 yaşındaki şirket müdürünün müşterilerine ait elektronik cüzdandan 35 milyon dolar kripto paranın çalındığı yönünde polise şikayette bulunduğunu yazdı.

 

“OĞLUNU ALMAKLA TEHDİT ETTİ”

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Limasol’da meydana gelen bir olayda 23 yaşındaki Suriyelinin, yine Suriyeli olan 27 yaşındaki kişiyi bıçakla ve 6 yaşındaki oğlunu alıp kaçmakla tehdit ettiğini yazdı.

Gazete 23 yaşındaki Suriyelinin, geçmişte birlikte çalıştığı 27 yaşındaki kişinin evinin bahçesine gelerek 27 yaşındaki kişiden önce telefonunu, daha sonra parasını istediğini yazdı.

23 yaşındaki kişiyle birlikte bahçeye 3 kişinin daha geldiğini yazan gazete Suriyelinin, 27 yaşındaki kişinin para vermemesi durumunda oğlunu alıp kaçma tehdidinde bulunduğunu, bunun üzerine 27 yaşındaki Suriyelinin eşinin evde bulunan 3 bin 470 Euro nakit parayı zanlıya teslim ettiğini belirtti.

Habere göre Rum polisi 23 yaşındaki Suriyeliyi tutuklarken diğer kişiler de aranıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis ve Petridis, Slovenya'da02 Eylül 2021 Perşembe 11:32
  • Rum Meclis Başkanının Temasları01 Eylül 2021 Çarşamba 18:32
  • Güney Kıbrıs’ta 2004’ten Bu Yana Uyuşturucuyla Bağlantılı 300 Ölüm01 Eylül 2021 Çarşamba 18:31
  • Rum Kesimi Nuris’in Afganistan’la İlgili Önerilerinin Benimsenmesinden Memnun01 Eylül 2021 Çarşamba 18:30
  • Rum Meclis Başkanı Yunan Elçi İle Görüştü31 Ağustos 2021 Salı 17:12
  • Lute Gelmiyor… Liderlerin New York’taki Görüşmesi Havada…31 Ağustos 2021 Salı 17:11
  • Kıbrıslı Türklere AB Dijital Aşı Sertifikası Verilmesine Aynı Sistemle Devam Ediliyor31 Ağustos 2021 Salı 17:09
  • Rum Tarım Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kostas Kadis: Her türlü müdahaleye hazırız31 Ağustos 2021 Salı 14:05
  • Papa, Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek31 Ağustos 2021 Salı 13:29
  • Güneyden Türkiye’ye “kayıplar konusunda iş birliği yapması” çağrısı31 Ağustos 2021 Salı 12:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti