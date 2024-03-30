Limasol’da 5 kilo Hint keneviri ele geçirildi

Tutuklanan iki kişinin dün mahkemeye çıkarıldığını ve 8 gün gözaltında kalmalarına karar verildiğini yazan Fileleftheros, elde ettiği bilgilere dayanarak, davayla ilgili olarak Interpol ve Gümrük Dairesinin katkısıyla araştırmalar yapılmasının beklendiğini belirtti.
Rum polisinin uyuşturucu ithaline karıştığı görülen iki kişiyi daha aradığını yineleyen gazete, uyuşturucunun bir nakliye şirketi aracılığıyla Yunanistan’dan gönderildiğini ekledi.
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